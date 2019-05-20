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20.05.2019 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале депутату ограничили свободу за избиение школьника

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В райцентре Бреды Челябинской области вынесли приговор по делу об избиении школьника депутатом сельского поселения, а по совместительству учителем местной школы. 26-летний народный избранник признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

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- По версии следствия, вечером 12 июня прошлого года возле дома культуры в поселке Рымникский учитель информатики, являющийся депутатом Совета депутатов Рымникского сельского поселения, в ходе ссоры нанес несколько ударов в область головы 16-летнему школьнику, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Подростку была причинена травма глаза, которая совместно с ушибом головного мозга, была квалифицирована медиками, как средний вред здоровью.

Что спровоцировало неадекватную реакцию педагога и депутата до сих пор доподлинно неизвестно. По версии очевидцев, которой придерживается большая часть коллектива школы, подросток намеренно оскорбил преподавателя в ответ на сделанное в адрес компании подростков замечание. И тот, не сдержавшись, ударил его по лицу, разбив очки и повредив осколком глаз.

По другой версии, появившейся со слов друзей пострадавшего девятиклассника, учитель находился в состоянии алкогольного опьянения и без какого-либо серьезного повода начал махать кулаками, желая проучить не понравившегося ему подростка.

Мать потерпевшего во время следствия заявила, что никакого конфликта между ее сыном и учителем в школе не было. В итоге суду пришлось опираться на материалы следствия и результаты судебно-медицинской экспертизы.

Виновнику ЧП назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права работать в системе образования. Кроме того, он выплатит пострадавшему подростку 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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