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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Уральцам покажут спектакли фестиваля "Золотая маска-2019"

Текст: Марина Порошина
Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска" Сцена из спектакля БДТ "Слава". Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"
Сцена из спектакля БДТ "Слава". Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

Сегодня в Екатеринбурге начинается фестиваль "Золотая маска-2019", в рамках которого организатор гастролей покажет зрителям четыре нашумевших спектакля, получивших признание зрителей и театральных критиков.

Откроются гастроли спектаклем "Слава" Санкт-Петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в постановке Константина Богомолова. Выбрав для постановки пьесу популярного советского драматурга тридцатых годов Виктора Гусева, Богомолов проводит эксперимент не только над текстом, кажущимся сегодня чересчур наивным и смешным, не только над артистами, существующими в спектакле в совершенно новой для себя манере, но и над зрителями.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Также в программе гастролей, организованных арт-холдингом "Ангажемент", - "Влюбленный Шекспир" Театра имени А.С. Пушкина (Москва), созданный на основе "оскароносного" киносценария выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда. Это искрометная фантазия на тему биографии Уильяма Шекспира, в которой начинающий актер пока лишь мечтает о славе и под влиянием захватившей его любви создает один из самых главных своих шедевров - трагедию "Ромео и Джульетта". По отзывам зрителей, это спектакль, полный "страстей и душевных бурь, невероятных взлетов и оглушительных ударов судьбы, фатальных встреч и смертельных утрат".

И две постановки Московского Театра юного зрителя, которые некоторым образом перекликаются друг с другом. Это мудрый и сострадательный спектакль блистательной Генриетты Яновской по пьесе Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" и работа начинающего режиссера Саши Толстошеевой "День рождения Смирновой" по пьесе Людмилы Петрушевской, который "словно взмывает в область настоящей поэзии", оставаясь одновременно нежным и ироничным.

Фестиваль продлится до 4 июня, спектакли пройдут на сцене Екатеринбургского театра драмы.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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