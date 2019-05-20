В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

"Сбор предложений будет продолжаться 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале города", - сообщает отдел по работе со СМИ.

Напомним, на прошлой неделе у театра Драмы в Екатеринбурге должны были начаться работы по возведению собора, разрушенного в 30-х годах прошлого века. Часть горожан высказалась против вырубки деревьев и застройки зеленой зоны в центре города и вышла на набережную, чтобы помешать возведению забора вокруг будущей стройплощадки.

В минувшую субботу протестная группа пришла в администрацию Екатеринбурга на встречу с мэром Александром Высокинским, чтобы решить: как лучше выяснить мнение горожан о том, строить собор в сквере или нет.

Сегодня этот вопрос обсуждают депутаты гордумы. Администрация города начинает собирать предложения жителей Екатеринбурга о том, какие альтернативные места размещения собора они хотели бы видеть.

Чтобы высказать свое мнение, в электронной приемной на официальном портале мэрии нужно заполнить форму: указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой "Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины".

"По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - пояснили в пресс-службе.