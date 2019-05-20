В Югре осудили банду подростков, совершивших более 30 преступлений

Восемь несовершеннолетних жителей Нижневартовска признаны виновными в угоне несколько машин, кражах, разбойном нападении.

Банда из восьми подростков в возрасте от 14 до 17 лет орудовала в Нижневартовске, Сургуте и городе Пыть-Ях с апреля по октябрь 2018 года. Они угоняли отечественные легковушки, забирали забытые в салоне деньги, телефоны, воровали колонки и автомагнитолы. "В основном подростки совершали угоны машин, владельцы которых оставляли ключи в замках зажигания", - отмечают в пресс-службе Следственного комитета ХМАО-Югры.

На одном из угнанных в Сургуте авто подростки доехали до Тюмени, где их задержали правоохранительные органы. Одну из машин, угнанных в Нижневартовске, они сожгли. В мае двое обвиняемых напали на женщину в Нижневартовске, пытались вырвать у нее сумку. Тогда подростков остановил очевидец.

В общей сложности потерпевшими по делу проходило два десятка человек. Подростки успели совершить более тридцати преступлений (ст. 158, ст. 162, ст, 166, ст. 167 УК РФ).

Нижневартовский городской суд признал несовершеннолетних виновными. Пятерым из них назначено наказание от 4 до 5 лет в воспитательной колонии и колонии общего режима, двум - лишение свободы условно с испытательным сроком 1,5 и 2 года. Подростку, признанному виновным в краже, суд назначил 120 часов обязательных работ.