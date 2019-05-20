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Рубрика: В мире

Reuters: Google приостановила бизнес-контакты с Huawei

Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Корпорация Google приостановила бизнес-контакты с Huawei после того, как власти США решили внести китайскую телекоммуникационную компанию в черный список.

Фото: Медиакорпорация Китая
Huawei нанесла ответный удар американским санкциям

Такую информацию в воскресенье распространило агентство Reuters, ссылаясь на источники. По их данным, теперь Huawei будет лишена доступа к технологиям и программному обеспечению. Исключение - продукты, предоставленные в открытом доступе.

Уточняется, что китайская компания не сможет получать обновления мобильной операционной системы Android и устанавливать программы, разработанные Google, на последующие модели своих мобильных устройств, пишет ТАСС.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, который ввел в стране режим ЧП для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры  страны от иностранных угроз. Данный указ позволяет накладывать запрет на некоторые коммерческие сделки с информационно-коммуникационными технологиями и услугами. В Белом доме подчеркнули, что это может быть сделано в случае выявления риска для инфраструктуры США или угрозы нацбезопасности.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
The New York Times: США нужна компания Huawei

В этот же день министерство торговли США заявило, что внесет китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список. В заявлении подчеркивалось, что Вашингтон располагает информацией о вовлеченности компании "в деятельность, противоречащую нацбезопасности США и внешнеполитическим интересам".

В мире США В мире Восточная Азия Китай Компании Информационные технологии Google
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