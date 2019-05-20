Росалкогольрегулирование хочет ввести в РФ минимальные цены на пиво

В России могут ввести минимальные цены на пиво. Инициативу выдвинуло Росалкогольрегулирование. Ее сейчас прорабатывает Минфин.

Директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов, комментируя эту тему, сообщил, что пока согласованной позиции по поводу минимальных цен на пиво нет ни у самого Минфина, ни у участников рынка.

"Крупные игроки выступают против, небольшие - за. Необходимо сформировать единое мнение", - цитирует Сазанова "Интерфакс".

Сейчас в нашей стране минимальные цены действуют при продаже водки, игристых вин (шампанского) и коньяка.