Рособрнадзор: Пересдать ЕГЭ можно бесплатно

"Рассматривается ли возможность платной пересдачи ЕГЭ выпускниками прошлых лет"? - спросила мама из Омска во время "горячей линии", которую провел Рособрнадзор.

"Нет. Единый государственный экзамен - это именно государственная итоговая аттестация, которая проходит бесплатно для всех, - рассказал Сергей Кравцов. - Если вдруг выпускник прошлых лет не смог набрать необходимое для поступления в вуз количество баллов, он может подать заявление и пересдать ЕГЭ в следующем году бесплатно - в досрочный или основной период".

Кроме того, глава Рособрнадзора подчеркнул, что результаты экзамена действительны четыре года, и сокращать этот срок не планируется.

"Что делать, если ребенок заболел во время ЕГЭ?" - спрашивает мама из подмосковных Химок.

Здесь есть три варианта. Первый - если выпускник находится в стационаре на длительном лечении, то пункт проведения экзамена для него могут организовать прямо в больнице. Второй вариант - экзамен на дому. И третий - возможность сдать ЕГЭ в резервные сроки, которые предусмотрены по каждому предмету.