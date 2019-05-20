Россия и Испания подпишут соглашение о признании в области образования

- Когда соглашение будет подписано, подтвержденное дипломами среднее общее и высшее образование, полученное в России, и испанское образование того же уровня признаются сопоставимыми, - пояснили в Министерстве науки и высшего образования. - Кроме того, документ приравнивает степень российского кандидата наук и степень доктора (Titulo de Doctor), полученную в Испании.

Впервые соглашение между СССР и Испанией о признании документов об образовании и ученых степеней было подписано еще в 1990 году в Мадриде. И хотя уже тогда речь в нем шла обо всех уровнях образования, на практике признавали только среднее образование. Пришло время обновить документ.

Соглашение поспособствует развитию двустороннего сотрудничества и станет продолжением многолетнего российско-испанского сотрудничества в области образования и науки. По данным пресс-службы Минобрнауки, первые испанские студенты появились в советских вузах еще в 1964 году. И пусть это было всего два человека, приехавших на годичную стажировку, начало было положено. Дальше число студентов из Испании только росло.

За последние десять лет количество испанских студентов в российских вузах увеличилось почти вдвое: с 129 до 304 человек. У нас есть специальные государственные стипендии (квоты) для граждан Испании: в 2018/19 учебном году выделено 20 таких квот. Все отобранные кандидаты распределены на обучение за счет федерального бюджета по программе «Практический курс русского языка как иностранного» в Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Квот, прямо скажем, немного. И большая часть - почти две трети испанцев учатся в России за свой счет.

Россиян, которые очно учатся в университетах Испании чуть больше – сегодня из около 600 человек.

Комментарии

Кирилл Марков, врио ректора Университета Лобачевского (ННГУ им. Лобачевского)

- Взаимное признание образования, ученых степеней и квалификаций между Испанией и Россией - долгожданное событие для нашего вуза. ННГУ активно сотрудничает с 15 испанскими ведущими научно-образовательными центрами по программам академической мобильности, научным проектам. Безусловно данное нововведение будет только на пользу дальнейшему развитию совместных программ с испанскими университетами, привлечению испанских специалистов в научную и образовательную деятельность университета. А это, в свою очередь, скажется на улучшении основных показателей конкурентоспособности вуза в мировом пространстве.

Ольга Гевель, руководитель Центра испанского языка СФУ:

- Сибирский федеральный университет более 10 лет активно сотрудничает с университетами Испании в разных сферах. Наиболее активные академические обмены - с Университетом Кадиса, Университетом Аликанте, Университетом Барселоны, Университетом Лейды. За эти годы мы пригласили на работу 6 преподавателей и несколько научных сотрудников из испанских университетов-партнеров. Ежегодно предоставляем стипендию для бесплатного семестрового обучения студентам из Университета Кадиса и Университета Аликанте, а студенты СФУ проходят «ответные» стажировки в этих университетах.

Подписание соглашения сэкономит время и деньги нашим студентам и специалистам. Процесс признания занимает сегодня от 10 дней до 2 месяцев в России. В Испании этот процесс быстрее, но стоимость высока - 100-200 евро. Упрощение процедуры может привести и к увеличению числа испанских студентов в СФУ, увеличению количества иностранных научных сотрудников и преподавателей.

Елена Иопель, директор Центра экспертизы иностранных документов об образовании СПбПУ:

- Нам очень приятно видеть, что все больше студентов из Испании выбирают российские вузы. Сейчас в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого учатся около 60 испанских студентов. Иностранным студентам Политеха мы предлагаем широкий спектр образовательных программ, конечно, большой популярностью пользуются программы магистратуры на английском языке. В продвижении своих образовательных ресурсов в Испании нам во многом помогает Информационный центр, который мы открыли в Мадриде.