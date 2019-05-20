Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации". Заседание, запланированное на 22:00 по московскому времени, будет открытым для прессы.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который должен вступить в силу через два месяца, противоречит мирным процессам вокруг конфликтов на территории Украины. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"По нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке. Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом", передает слова российского дипломата ТАСС.