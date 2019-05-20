Россияне увидят МКС в небе

В ближайшие дни жители России смогут наблюдать в небе полет МКС, передает РИА Новости со ссылкой на специалистов Московского планетария.

Полет станции невооруженным глазом можно увидеть при совпадении двух условий. МКС должна быть освещена Солнцем и проходить по такой траектории, на которой способна отразить свет, как Луна. Очевидно, что в разных точках Земли эти факторы совпадают в разное время.

Над Россией станцию в ближайшие дни можно будет заметить после 22:00. Она напоминает яркую звезду, которая быстро перемещается и при этом не мерцает. Цвет может меняться с белого на красновато-оранжевый: в такие моменты космонавты видят с борта заход Солнца.