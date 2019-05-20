Российские чемпионки выступят на "Арктическом кубке" по керлингу

В четверг на Таймыре стартует традиционный Арктический кубок по керлингу (WCT Arctic Curling Cup). В нем примет участие 10 женских команд, в том числе четыре из них - российские.

Турнир пройдет в городе Дудинка Красноярского края уже в четвертый раз подряд. Уникальность его состоит в том, что он является единственным в мире соревнованием столь высокого уровня, которое проходит за полярным кругом.

В предыдущие годы турнир, генеральным партнером которого является "Норникель", проводился в разных форматах. К примеру, три года назад на нем выступали лучшие российские мужские команды. Международный статус "Арктический кубок" приобрел в 2017 году, когда российская команда Анны Сидоровой в финале взяла верх над командой олимпийской чемпионки, канадки Дженнифер Джонс. А в 2018 году на турнире и вовсе выступали смешанные пары, победителями стали швед Никлас Эдин и канадка Рэйчел Хомен.

Призовой фонд "Арктического кубка"-2019 составит 50 000 долларов, он станет заключительным в сезоне мировой серии World Curling Tour. Помимо четырех команд из России, за победу будут бороться представители Канады, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Южной Кореи и Шотландии. Примечательно, что все четыре спортсменки из корейской сборной носят фамилию Ким. Эта команда станет первой из Азии за всю историю турнира.

Что же до россиянок, постарается второй раз выиграть Кубок команда Анны Сидоровой. Также в Дудинке выступят чемпионки России во главе с Алиной Ковалевой, и чемпионки страны, но на юниорском уровне - команда Влады Румянцевой. А представлять Красноярский край будет команда со знаменитыми Ольгой Жарковой и Екатериной Галкиной в составе.

Турнир пройдет с 23 по 26 мая в ледовом дворце "Таймыр" в Дудинке. Торжественная церемония открытия состоится 24 мая и начнется в 14:30. Вход на соревнования будет свободным.