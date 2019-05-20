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20.05.2019 19:12
Рубрика: Спорт

Одним взмахом ленты

Наши гимнастки не оставили шанса соперницам
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Восемь золотых медалей из восьми возможных завоевали российские спортсменки на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Баку.

Четыре победы на счету лидеров сборной России и лучших гимнасток мира - Дины и Арины Авериных. Дина выиграла упражнение с обручем, получив самые высокие оценки в финалах отдельных видов - 23,300 балла. Сложность программы и качество исполнения элементов позволили оставить соперниц далеко позади. Екатерина Галкина из Белоруссии набрала 21,150 балла, Николь Зеликман из Израиля - 20,950. А вот в упражнении с лентой Дина немного ошиблась, поэтому опередила подругу по команде Александру Солдатову всего на одну десятую (20,400 против 20,300). Представительница Болгарии Боряна Калейн заняла третье место с результатом 19,750.

Арина Аверина великолепно выступила с булавами (23,200 балла). На вторую ступеньку пьедестала поднялась Дина (22,950). Тройку лучших замкнула украинка Влада Никольченко (22,475). Арина также виртуозно справилась с мячом (22,850 балла). Солдатова выиграла вторую серебряную медаль на турнире (22,050). "Бронза" досталась болгарке Калейн (21,800).

Гимнастку Марию Филатову включили в Зал славы

Сестры-близняшки Дина и Арина Аверина неоднократно говорили, что, несмотря на внешнее сходство, они очень разные по характеру. Коллекции наград у них тоже отличаются. Больше титулов собрала Дина, которая является двукратной абсолютной чемпионкой мира. Но с отдельными предметами девочки работают одинаково хорошо. Гимнастки даже вспомнили чемпионат Европы в Будапеште. В 2017 году континентальное первенство впервые проходило в новом формате: юниорки соревновались в группах, а взрослые спортсменки - в отдельных видах многоборья. Так вот, два года назад Дина и Арина уезжали с турнира с таким же комплектом наград.

Что касается российской юниорской сборной, то Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова показали абсолютный результат. Они выиграли упражнения с пятью лентами и пятью обручами, а также групповое многоборье.

Кроме того, юниорки-групповички вместе с сестрами Авериными и Александрой Солдатовой взяли командное "золото".

Восемь золотых и три серебряных медали завоевали россиянки на чемпионате Европы в Баку

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастике (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова осталась довольна выступлением наших "художниц", хотя отметила, что работы еще предстоит много. Скольких нервов, к примеру, стоила квалификация в упражнении с обручем. Арина Аверина допустила две потери предмета, заняла 14-е место и не смогла пробиться в финал.

- Если оценивать по результату и сказать окончательный вердикт, то все золотые медали выиграли мы и три серебряных тоже. Результат выше быть не может, как говорится. Должны быть все довольны, и я в том числе, - приводят слова Ирины Винер-Усмановой информагентства. - Но я заметила много неточностей, есть много замечаний. Будем отрабатывать программы, готовиться к чемпионату мира, к Европейским играм.

Напомним, что соревнования гимнасток в рамках вторых Европейских игр в Минске пройдут 22-23 июня. Юниорское первенство мира 19-21 июля примет Москва. А чемпионат мира среди сеньорок также пройдет в Баку - с 16 по 22 сентября 2019 года.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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