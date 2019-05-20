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20.05.2019 15:07
Рубрика: Культура

Российские кинопроекты ищут партнеров за рубежом

Текст: Валерий Кичин
Известный театральный режиссер, худрук Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин собирается поставить фантастический фильм "Огонь" о тайных контактах могущественного инопланетного разума с землянами и о назревающем конфликте между правителями сверхдержав Земли. Войну предотвратит главный герой фильма - психолог, изучавший природу и секреты этого разума (Антон Шагин).
Фото: Роскино Фото: Роскино
Фото: Роскино

Об этом проекте, который готовят компании "Революция фильм" и "Интерфест", сообщили на очередном брифинге "Роскино" в российском павильоне на каннском кинорынке. "Мы видим "Огонь" как международный проект с прокатным потенциалом в разных странах и хорошей фестивальной судьбой. Мы надеемся заинтересовать им возможных партнеров по копродукции с привлечением европейских звезд категории А", - сказал представитель компании "Революция фильм" Артем Виткин.

Фото: Предоставлено Made In Russia
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Мистический триллер "Сон" будет снимать в Казахстане режиссер Аюна Анджукаева из кинокомпании "Икс-соул продакшн". По сюжету готовить журналистское расследование о таинственной сонной болезни, поразившей север Казахстана, приезжает немецкое телевидение; параллельно в регионе работает группа китайских ученых. Фильм обещают снять в стилистике мокьюментари - то есть как бы документальное кино, способное убедить зрителя, что, несмотря на фантастичность фабулы, в реальности так все и происходило. Один из образцов, на которые ориентируются авторы проекта - знаменитый ужастик "Ведьма из Блэр".

Светлана Ходченкова сыграет главную роль и выступит в качестве сопродюсера фильма "У нее другое имя" режиссера Веты Гераськиной, продюсеров Катерины Михайловой, Константина Фама, Оксаны Шаламановой, Полины Шлихт. Ее партнер по фильму - Якоб Диль ("Милый Ханс, дорогой Петр"). Ходченкова сыграет попавшую в автомобильную аварию богатую даму, которая после катастрофы решает воссоединиться с дочкой, брошенной еще при рождении. Но вторжение в дом нового, практически незнакомого человека приведет к непредсказуемым последствиям. Михайлова называет проект одним из самых ожидаемых фильмов 2020 года и считает, что он может стать кинематографическим событием. Ей вторит Ходченкова: "Героиню с таким сложным неоднозначным характером я играю впервые. Это фильм о двух женщинах: одна не знает, как быть матерью, другая не знает, как быть дочерью".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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На брифинге были представлены также проекты Ивана И. Твердовского "Конференция" о судьбе одной из жертв теракта на Дубровке, любовной драмы "Велга" Анастасии Нечаевой, социальной драмы Артура Григорьева "Окно, раскрытое на север".

Как рассказывает генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе, эти шесть заявок выбраны из более 35. Каждый из авторов проектов уже получил предложения о сотрудничестве и готов к сотрудничеству с зарубежными партнерами.

Культура Кино и ТВ Наше кино 72-й Каннский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным
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