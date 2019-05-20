Российский ребенок умер от отравления в одном из отелей Хургады

Генеральное консульство России в Хургаде опубликовало на своей официальной странице в Facebook предостережение о нежелательности проживания в одной из гостиниц курортного города в связи с недавно произошедшими в ней случаями острого отравления российских граждан и смерти ребенка.

"Уважаемые граждане! Генеральное консульство рекомендует воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) в связи с недавно произошедшими в ней случаями острого отравления российских граждан и смерти ребенка. В настоящее время дело рассматривается органами прокуратуры провинции Красное море", говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, российское диппредставительство в Хургаде пока воздерживается от оценок случившегося. "Информация проверяется, направлены запросы в официальные органы власти с целью прояснения всех обстоятельств этой ситуации и получения заключений", - сообщил один из дипломатов агентству.