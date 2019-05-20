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Рубрика: Экономика

Отдыху готовят дело

Ростуризм пожаловался в прокуратуру на продажу туров в Египет
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 107(7865)
Ростуризм направил обращения в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор по поводу реализации некоторыми фирмами туров с перелетом на курорты Египта. Продажа таких туров не соответствует положениям указа президента.

"Подобные действия со стороны отдельных туроператоров могут представлять собой угрозу жизни и здоровью российских туристов, поскольку не обеспечивают защиту граждан Российской Федерации от возможных преступных и иных противоправных действий", - поясняют в Ростуризме.

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После теракта 2015 года, в результате которого погибли 224 пассажира и члена экипажа самолета A321, воздушное сообщение между Россией и Египтом было приостановлено. Затем разрешили летать только в столицу - Каир. Однако некоторые российские туроператоры начали продавать туры с перелетом и в другие города Египта.

Поездки в Египет в целом небезопасны для жизни и здоровья потребителей, отмечают в Ростуризме.

Экономика Туризм В мире Африка Египет Правительство Минкультуры Ростуризм Правительство Генпрокуратура Возобновление авиасообщения с Египтом Крушение A321 в Египте
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