Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку завершился абсолютной победой российских спортсменок. На счету нашей сборной восемь побед из восьми возможных.

Напомним, что турнир проходил в смешанном формате. На ковер выходили как взрослые гимнастки, которые разыгрывали медали в отдельных видах многоборья, так и юниорки, представленные группами. Кроме того, по итогам квалификации определялся победитель в командном зачете.

Главным украшением соревнований, конечно же, были сестры-близняшки Дина и Арина Аверины. Более титулованной в этой паре является Дина, которая завоевала два титула абсолютной чемпионкой мира. Но по нечетным годам на континентальных первенствах в личном многоборье гимнастки не соперничают, а золотые награды в упражнениях с предметами сестры поделили поровну.

Итак, Дина Аверина стала чемпионкой Европы с обручем, набрав 23,300 балла. На пьедестал также поднялись Екатерина Галкина из Белоруссии (21,150) и Николь Зеликман из Израиля (20,950). За упражнение с лентой Дина получила 20,400 балла, опередив подругу по команде Александру Солдатову (20,300) и представительницу Болгарии Боряну Калейн (19,750).

Арина Аверина лучше других справилась с булавами (23,200 балла). Второе место заняла Дина (22,950), третье - украинка Влада Никольченко (22,475). Арина также приручила мяч (22,850 балла). Солдатова завоевала свое второе "серебро" (22,050). "Бронза" у болгарки Калейн (21,800). В этом списке медалисток нет израильтянки Линой Ашрам. Одна из основных конкуренток наших девушек снялась с чемпионата Европы из-за травмы, полученной на тренировке.

Интересно, что самые высокие оценки в финале отдельных видов Дина Аверина получила с обручем - предметом, с которым россиянки не смогли совладать в квалификации. Если Дина просто допустила небольшие ошибки, не помешавшие выиграть предварительный старт. То у Арины это выступление не получилось вовсе. Она уронила предмет и взяла запасной, который всегда находится у края ковра, но потеряла и его. Чтобы не догонять укатившийся обруч, спортсменка решила продолжить программу с тем первым потерянным предметом, который оказался ближе. А это запрещено правилами и наказывается штрафом в 0,600 балла. В итоге трехкратная чемпионка мира и на тот момент четырехкратная чемпионка Европы заняла в квалификации 14-е место (18,725 балла) и осталась без финала.

Как рассказала Арина, забыть о неудаче ей помогла поддержка сестры и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной Ирины Винер. Они нашли нужные слова и смогли настроить гимнастку на новые выступления, где она уже все сделала чисто.

Безошибочно выступили и российские юниорки. Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова выиграли упражнения с пятью лентами и пятью обручами, а также групповое многоборье. Кроме того, юниорки-групповички вместе с сестрами Авериными и Сашей Солдатовой взяли командное "золото".