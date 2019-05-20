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20.05.2019 17:34
Рубрика: Экономика

Рыба пристала к берегу

Рыбоводческие хозяйства получат землю без конкурса
Текст: Евгений Гайва
Рыбоводческие хозяйства смогут получать участки земли на берегу прудов в аренду без торгов. Законопроект с поправками в Земельный кодекс и закон об аквакультуре разработал минсельхоз и внес его в правительство, рассказали "Российской газете" в аппарате кабинета министров. Рыбоводы с такими мерами господдержки обещают насытить рынок доступной рыбой.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

"Действующая процедура проведения торгов в отношении получения земельного участка необоснованно увеличивает финансовую нагрузку на рыбоводное хозяйство. Кроме того, существует риск, что хозяйство может проиграть торги на заключение договора пользования земельным участком", - пояснили "РГ" в минсельхозе. Новый механизм поможет сформировать привлекательный инвестиционный климат в области аквакультуры, отметили в ведомстве.

Фото: iStock
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"У всех хозяйств одна и та же проблема. Рыбоводный участок получают, а на береговой полосе ничего расположить нельзя", - говорит "РГ" член правления ассоциации "Росрыбхоз" Григорий Шаляпин. Рыбоводный участок - это часть водоема, на котором можно размещать садки, гидротехнические сооружения. Но к акватории нужно подъехать, на земле требуется разместить, например, склад с оборудованием, средствами связи, медпрепаратами. Должен быть причал, место для сортировки рыбы. Для этого и нужен участок.

Раньше рыбопромысловый участок выдавался вместе с небольшой прилегающей к водоему береговой полосой. Но из-за коллизий законодательства это правило исчезло. Теперь для хозяйств вновь создают нормальные условия. Сначала появилась упрощенная форма предоставления акваторий, затем разрешили размещать на берегу временные строения, рассказывает Шаляпин.

Положительный эффект уже заметен, говорит он. С 2015 года в стране создано 4,5 тысячи рыбоводных участков. Производство рыбы растет каждый год на 4-5 процентов. В результате, если в 1995 году производилось около 50 тысяч тонн аквакультурной рыбы, то в 2018 году - более 200 тысяч тонн.

К 2030 году планируется производить более 600 тысяч тонн аквакультуры, в том числе 100 тысяч тонн марикультуры

Хозяйствам аквакультуры также хотят разрешить использовать земли сельхозназначения, занятые водными объектами. То есть разводить рыбу можно будет, скажем, в обводненных карьерах и водонапорных прудах. Размеры участков будут определять регионы. В результате к 2020 году планируется превысить установленный в госпрограмме "Развитие рыбохозяйственного комплекса" плановый показатель производства товарной аквакультуры вместе с посадочным материалом до 232,3 тысячи тонн, указывают в минсельхозе. А к 2030 году планируется производить более 600 тысяч тонн аквакультуры, в том числе 100 тысяч тонн марикультуры.

Выход на рынок этой продукции будет сбивать цены. Стоимость выращенной рыбы в целом ниже, чем выловленной в море, говорит Григорий Шаляпин. Да и в поставках такой продукции никогда не бывает перебоев, добавляет он.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз
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