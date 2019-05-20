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20.05.2019 10:29
Рубрика: Экономика

Сбербанк изменит правила программы лояльности с 1 июня

Текст: Игорь Зубков

Сбербанк объявил об упрощении условий программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" и увеличении лимитов по начислению повышенных бонусов в десять раз. Изменения начнут действовать с 1 июня.

В программе остаются четыре уровня - "Спасибо", "Большое Спасибо", "Огромное Спасибо" и "Больше, чем Спасибо", но переход на новые уровни упростится. Для сохранения уровня "Большое Спасибо" теперь нужно выполнять одно задание вместо четырех: оплачивать покупки и услуги без использования наличных денег в объеме не менее 50 процентов от месячного оборота по карте. Из условий исключается задание по минимальному остатку на картах и тратам по кредитной карте.

Для достижения уровня "Огромное Спасибо" нужно выполнять два задания вместо восьми: поддерживать минимальный уровень безналичного оборота и хотя бы раз в месяц оплачивать любые услуги в "Сбербанк Онлайн". Банк рекомендует для этого, например, настроить ежемесячный автоплатеж за ЖКХ.

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Для достижения уровня "Больше, чем Спасибо" нужно выполнить три задания вместо десяти: помимо минимального уровня безналичного оборота и использования Сбербанк Онлайн, нужно раз в месяц пополнять или открывать вклад на любую сумму.

Для всех уровней, помимо "Спасибо", минимальным требованием участия в программе остается совершение покупок по картам на общую сумму не менее 5000 рублей в месяц.

Лимиты по уровню "Огромное Спасибо" увеличатся 30 тысяч бонусов, по "Больше, чем Спасибо" - до 45 тысяч.

Кроме того, смена уровней будет происходить не в течение расчетного периода, а с началом каждого нового сезона года (в июне, сентябре, декабре и марте), задания будут учитываться ежемесячно. Например, за задания, выполненные весной, привилегии клиент получает летом.

В программе лояльности Сбербанка участвуют свыше 39 миллионов человек. Накопленные бонусы "Спасибо" можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах (около 75 тысяч торговых точек), а также на портале программы.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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