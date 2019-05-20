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10-26
мая 2019
Спорт
20.05.2019 19:27
Текст: Илья Зубко (Братислава)

Проверка чемпионом

21 мая сборная России разыграет со шведами первое место в группе на ЧМ
Сборная России по хоккею остается непобежденной на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьева одержала уже шестую подряд победу, на этот раз над Швейцарией - 3:0. Во вторник "красная машина" завершает групповой этап матчем против других фаворитов турнира и действующих чемпионов мира шведов.

Братислава, где проходят игры "российской" группы В, кишит хоккейными болельщиками. Местные предприниматели сориентировались быстро. Цены на жилье, которого совсем немного, подняли в несколько раз. Питейные заведения тоже не стесняются наживаться на туристах, особенно те, что расположены поблизости от ледового дворца. А вот транспортники к чемпионату мира не готовились, кажется, никак. Единственный трамвай, который ходит от арены в центр города, прекращает работать в 23 часа, и успеть на него после вечернего матча могут далеко не все. Никакого бесплатного проезда для болельщиков в нем, к слову, не предусмотрено.

Впрочем, народ по этому поводу не слишком переживает. Для тех же швейцарцев или шведов местные, даже завышенные цены, все равно копеечные. И отдыхают ребята на полную катушку. Россиян тоже много, поэтому на игру наших парней со швейцарцами арена забилась до отказа.

Шведы выиграли два последних чемпионата мира и в Словакию тоже привезли очень сильный состав. Они - одни из главных фаворитов

Такой хоккей действительно пропускать нельзя. Сборная России играет в Братиславе вдохновенно и красиво. Чего стоит хотя бы начало матча со швейцарцами, когда наши буквально возили оппонентов, не давая тем нормально выйти из зоны. Но и соперник сопротивлялся достойно. Швейцария, на минуточку, финалист прошлого чемпионата мира, заставила "красную машину" как следует поработать в обороне. Что перед матчами на вылет, безусловно, крайне полезно.

Солирует в сборной России пока одно звено. Тройка Кучеров - Анисимов - Гусев сделала результат со Швейцарией, забросив все три шайбы. Одна на счету Артема Анисимова, затем дважды точно бросил Никита Кучеров, который таким образом вернул себе лидерство в споре лучших бомбардиров. У форварда "Тампы" теперь 14 очков (6 шайб + 8 передач) в шести матчах. Статистика Гусева, сделавшего два точных паса, тоже впечатляет - 11 очков (6+3).

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Еще один герой - вратарь Александр Георгиев. Голкиперу "Нью-Йорк Рейнджерс", стремительно ворвавшемуся в элиту НХЛ, уготована роль сменщика Андрея Василевского. Но он смотрится более чем убедительно. Матч со Швейцарией был для 23-летнего вратаря вторым на турнире. И снова "сухарь", и вновь звание лучшего игрока встречи. Георгиев парировал 31 бросок, и журналисты уже шепчутся - а точно ли это "второй номер", и позиции Василевского как основного незыблемы? Сам голкипер, впрочем, держится скромно.

Александр, ваши впечатления от матча?

Александр Георгиев: Большое спасибо ребятам за то, что здорово сыграли в обороне. У нас было много удалений, но мы сумели выстоять. Очень здорово сработало меньшинство. Все внесли свой вклад в эту победу. Повели рано в счете - это очень помогло.

Что произошло с вашим шлемом, который вы сняли в концовке и получили за это удаление?

Александр Георгиев: Мне попали в шлем, отлетели клепки. Я попытался подозвать рефери и объяснить, что не могу в таком шлеме играть. Но он меня не услышал, и пришлось снять шлем. Судья дал удаление. Но ничего страшного, ребята выстояли.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Следующий матч со шведами обещает стать для нашей команды самым сложным на турнире. "Тре Крунур" выиграли два последних чемпионата мира, и в Словакию тоже привезли очень сильный состав. Стартовое поражение от Чехии прервало впечатляющую серию скандинавов из 17 побед на чемпионатах мира подряд, но было скорее случайным. Разозлившись, шведы выиграли четырежды кряду. В понедельник после подписания номера в печать они экзаменовали Латвию, сохранявшую шансы на плей-офф.

Победа над шведами гарантирует сборной России первое место в группе. Но не обеспечит "проходным" соперником по четвертьфиналу. Накануне с мечтами о плей-офф распрощались хозяева турнира - после того как Германия проиграла США 1:3, шансы словаков пройти дальше улетучились. Таким образом, от группы А борьбу продолжат, помимо американцев и немцев, Канада и Финляндия. Суоми накануне обыграли Францию 3:0 и точно не займут место ниже третьего, как и сборная России. Но пока наша сборная может с одинаковой вероятностью получить в соперники любого представителя группы А, вышедшего в плей-офф.