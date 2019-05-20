21 мая сборная России разыграет со шведами первое место в группе на ЧМ

Сборная России по хоккею остается непобежденной на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьева одержала уже шестую подряд победу, на этот раз над Швейцарией - 3:0. Во вторник "красная машина" завершает групповой этап матчем против других фаворитов турнира и действующих чемпионов мира шведов.

Братислава, где проходят игры "российской" группы В, кишит хоккейными болельщиками. Местные предприниматели сориентировались быстро. Цены на жилье, которого совсем немного, подняли в несколько раз. Питейные заведения тоже не стесняются наживаться на туристах, особенно те, что расположены поблизости от ледового дворца. А вот транспортники к чемпионату мира не готовились, кажется, никак. Единственный трамвай, который ходит от арены в центр города, прекращает работать в 23 часа, и успеть на него после вечернего матча могут далеко не все. Никакого бесплатного проезда для болельщиков в нем, к слову, не предусмотрено.

Впрочем, народ по этому поводу не слишком переживает. Для тех же швейцарцев или шведов местные, даже завышенные цены, все равно копеечные. И отдыхают ребята на полную катушку. Россиян тоже много, поэтому на игру наших парней со швейцарцами арена забилась до отказа.

Шведы выиграли два последних чемпионата мира и в Словакию тоже привезли очень сильный состав. Они - одни из главных фаворитов

Такой хоккей действительно пропускать нельзя. Сборная России играет в Братиславе вдохновенно и красиво. Чего стоит хотя бы начало матча со швейцарцами, когда наши буквально возили оппонентов, не давая тем нормально выйти из зоны. Но и соперник сопротивлялся достойно. Швейцария, на минуточку, финалист прошлого чемпионата мира, заставила "красную машину" как следует поработать в обороне. Что перед матчами на вылет, безусловно, крайне полезно.

Солирует в сборной России пока одно звено. Тройка Кучеров - Анисимов - Гусев сделала результат со Швейцарией, забросив все три шайбы. Одна на счету Артема Анисимова, затем дважды точно бросил Никита Кучеров, который таким образом вернул себе лидерство в споре лучших бомбардиров. У форварда "Тампы" теперь 14 очков (6 шайб + 8 передач) в шести матчах. Статистика Гусева, сделавшего два точных паса, тоже впечатляет - 11 очков (6+3).

Еще один герой - вратарь Александр Георгиев. Голкиперу "Нью-Йорк Рейнджерс", стремительно ворвавшемуся в элиту НХЛ, уготована роль сменщика Андрея Василевского. Но он смотрится более чем убедительно. Матч со Швейцарией был для 23-летнего вратаря вторым на турнире. И снова "сухарь", и вновь звание лучшего игрока встречи. Георгиев парировал 31 бросок, и журналисты уже шепчутся - а точно ли это "второй номер", и позиции Василевского как основного незыблемы? Сам голкипер, впрочем, держится скромно.

Александр, ваши впечатления от матча?

Александр Георгиев: Большое спасибо ребятам за то, что здорово сыграли в обороне. У нас было много удалений, но мы сумели выстоять. Очень здорово сработало меньшинство. Все внесли свой вклад в эту победу. Повели рано в счете - это очень помогло.

Что произошло с вашим шлемом, который вы сняли в концовке и получили за это удаление?

Александр Георгиев: Мне попали в шлем, отлетели клепки. Я попытался подозвать рефери и объяснить, что не могу в таком шлеме играть. Но он меня не услышал, и пришлось снять шлем. Судья дал удаление. Но ничего страшного, ребята выстояли.

Следующий матч со шведами обещает стать для нашей команды самым сложным на турнире. "Тре Крунур" выиграли два последних чемпионата мира, и в Словакию тоже привезли очень сильный состав. Стартовое поражение от Чехии прервало впечатляющую серию скандинавов из 17 побед на чемпионатах мира подряд, но было скорее случайным. Разозлившись, шведы выиграли четырежды кряду. В понедельник после подписания номера в печать они экзаменовали Латвию, сохранявшую шансы на плей-офф.

Победа над шведами гарантирует сборной России первое место в группе. Но не обеспечит "проходным" соперником по четвертьфиналу. Накануне с мечтами о плей-офф распрощались хозяева турнира - после того как Германия проиграла США 1:3, шансы словаков пройти дальше улетучились. Таким образом, от группы А борьбу продолжат, помимо американцев и немцев, Канада и Финляндия. Суоми накануне обыграли Францию 3:0 и точно не займут место ниже третьего, как и сборная России. Но пока наша сборная может с одинаковой вероятностью получить в соперники любого представителя группы А, вышедшего в плей-офф.