На выполнение нацпроектов в первом квартале этого года израсходовано лишь12,8 процента всех запланированных средств, установили в Счетной палате (СП). При таких темпах отдельные мероприятия могут быть выполнены с нарушением сроков, отмечают в контрольном ведомстве.

Всего на 1 апреля расходы на реализацию нацпроектов были исполнены в сумме 220,97 миллиарда рублей, указано в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных фондов за первый квартал этого года. Это на 8,7 процента ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета в целом. По нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости", расходов в этом году не было вообще, а по восьми нацпроектам расходы исполнены ниже среднего уровня. Например, на нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" пока направили только 0,1 процента средств, на "Образование" - 3,2 процента, на комплексный план развития инфраструктуры - 5,1 процента от годового объема.

Как пояснили "РГ" в минэкономразвития (ведомство отвечает за повышение производительности труда), большинство мероприятий проекта начинается после работы тренеров Федерального центра компетенций в сфере производительности труда с конкретными предприятиями. Цикл этой работы занимает 3-6 месяцев.

В лидерах по исполнению расходов четыре нацпроекта. Это "Здравоохранение" (44,1 процента), "Наука" (20,6 процента), "Демография" (19,4 процента) и "Международная кооперация и экспорт" (19,3 процента).

Впрочем, помимо отставания в освоении средств есть и другая проблема. Система мониторинга хода реализации проектов так и не создана, отмечают в СП. Отсутствует также методика установления показателей в региональном разрезе. "Это проблема старта и запуска нацпроектов в сжатые сроки. Ресурсы есть, но механизмы еще не успели хорошо проработать", - отметил "РГ" ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Юрий Симачев. Появились программы принципиально нового характера, например, рост производительности труда, увеличение доли неэнергетического экспорта, пояснил он. "Скажем, чтобы повысилась производительность труда, должна перестроиться вся система господдержки", - сказал эксперт.