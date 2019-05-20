Сергей Андронов: Со шведами будет матч уровня плей-офф

Сегодня у сборной восстановительный день. Сильно устали после матча со швейцарцами?
Сергей Андронов: Просто до этого было два матча подряд, а сегодня есть возможность чуть восстановиться. Почему бы ею не воспользоваться? Тем более впереди такая серьезная игра, уже уровня плей-офф.
Многие из вас играли в футбол. Почему выбор пал на него?
Сергей Андронов: Эмоционально разгружает чем-то другим заняться - не хоккеем, не штангой и не велосипедом. Приятные такие упражнения.
Кто лучший футболист в ЦСКА и сборной?
Сергей Андронов: В ЦСКА Калинин, в сборной - Капризов.
В команде ждали именно матч со шведами?
Сергей Андронов: Ну да. Хороший матч, у них сильный подбор игроков, почти все из НХЛ. Тем более мы им проиграли прошлый матч, очень интересный. Будет интересно отыграться сейчас, посмотреть, в каком они состоянии.
Кто из соперников наиболее опасен?
Сергей Андронов: Там все в линии нападения очень опасны. Все такие мастеровитые ребята с большими навыками игры в нападении. Они все топовые игроки в своих клубах.
Быстро сложилось взаимопонимание с Ковальчуком, с которым вы в одном звене?
Сергей Андронов: Он играет очень интересно, всегда может что-то в нападении придумать. А моя задача как центрального - чтобы он меньше времени проводил в защите и у него оставалось больше сил на атаку. Пытаемся помогать друг другу, и, в принципе, порой неплохо получается. Забиваем иногда. Слава богу, не пропускаем. Все пытаемся делать для команды. И результат есть пока.
За весь чемпионат в равных составах пропустили всего две шайбы от норвежцев. Чувствуете сами, что получается в защите?
Сергей Андронов: Залог в том, что вратари здорово очень играют, надежно. И нам дают уверенность. В обороне мы действуем спокойно. Конечно, есть вещи, которые надо улучшать, прибавлять от игры к игре.
Россия - единственная непобедимая команда на турнире. Не тревожит, что все настолько удачно?
Сергей Андронов: это же хорошо. Надо радоваться (улыбается). Опасений нет. Готовимся к каждому матчу. Тем более остались все хорошие соперники.
Кучеров претендует на звание лучшего бомбардира. Обсуждаете это в команде?
Сергей Андронов: Не думаю, что он об этом думает. Он играет на результат команды. Посмотрите - бывает, что он назад бежит быстрее защитников. Не думаю, что он нацелен только на то, чтобы забить.