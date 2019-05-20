Сергей Шойгу провел заседание Наблюдательного совета ДОСААФ

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу провел очередное заседание Наблюда­тельного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ.

Он напомнил, что за прошедший год в составе совета произошли кадровые изменения. Туда вошли первый заместитель председателя Комитета Совета Феде­рации по обороне и безопасности Владимир Кожин, директор Департамента управления делами Минэкономразвития Василий Пушкин и замдиректора Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Министерства финансов Илья Севоднясев. Глава военного ведомства России представил их членам Наблюдательного совета и выразил надежду, что знания и авторитет этих людей будут содействовать реализации общественно значимых проектов и новых инициатив.

Шойгу сообщил, что все намеченные на 2018 год планы в целом ДОСААФ выполнил. "Свыше 27,5 тысячи человек обучено по пятнадцати военно-учетным специальностям, в том числе почти полторы тысячи военнослужащих-контрактников прошли подготовку по вождению. 484 тысяч молодых людей овладели массовыми техническими профессиями", - проинформировал коллег министр обороны.

По его словам, Добровольное общество также продолжало оказывать помощь Воору­женным силам в образовательно-воспитательной работе. Так, в прошлом году было в общей сложности проведено более пяти тысяч мероприятий воен­но-патриотической направленности, в которых участвовали почти семь миллионов человек. Среди них оказалось много подростков, особенно юнармейцев. Шойгу отметил , что сейчас в ДОСААФ занимаются около 30 тыс. юнармейцев. "Обладая необходимыми техническими возможностями, Центральный совет ДОСААФ помогает Главному штабу движения "ЮНАРМИЯ" проводить селекторные совещания с региональными подразделениями в режиме видео-конференц-связи, - заявил министр. - Особого одобрения заслуживает пилотный проект минувшего лета "Юнармейский десант - 2018". Ребята в возрасте от 14 лет проходили специальную подготовку по программе "Юный парашютист", совершенствовали свою физическую форму. По завершении обучения они выполнили практические прыжки с парашютом.

Кроме того, команды ДОСААФ традиционно участвуют в конкурсах Армейских международных игр, демонстрируют там неплохие результаты. Более того, по мнению Шойгу, эти Игры не теряют популярности во многом за счёт того, что в их программу постоянно включают новые зрелищные форматы состязаний военных профессионалов. Известно, что два года назад на заседании Наблюдательного совета министр обороны поставил перед ДОСААФ задачу: разработать концепцию соревнований по аэробатике наподобие мировых авиагонок. Это поручение было успешно выполнено. В прошлом году в рамках Армейских игр Добровольное общество провело в парке "Патриот" соревнования "АВИАГОНКИ - ФОРМУЛА-1". Шойгу считает, что подобные состязания можно включить в конкурсную программу Игр.