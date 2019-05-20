Школьники и предпенсионеры посоревнуются в профессиональном мастерстве

Сегодня в Казани дали старт финалу VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Церемония открытия прошла в столице Татарстана.

Чемпионат продлится по 24 мая на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо". В нем привет участие больше полутора тысяч конкурсантов. Основной возраст участников - 16-22 года. Но одновременно на конкурсной площадке будут меряться профессиональным мастерством 363 школьника 12-16 лет, участника движения WorldSkills Russia Juniors. А также - специалисты старше 50 лет, они примут участие в финале II чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills "Навыки мудрых".

Вместе с российскими участниками вне зачета на площадке выступят и иностранные. 131 конкурсант из 26 стран мира, в том числе - Австрии, Австралии, Великобритании, Бельгии, Германии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Индии, Италии, Китая, Южной Кореи, Японии.

В августе на этой же площадке в Казани пройдёт мировой чемпионат WorldSkills.