Рособрнадзор и РАН создали рабочую группу по проверке школьников на владение так называемыми "мягкими" навыками (soft skills). Соглашение об этом подписали глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и президент РАН Александр Сергеев.

На первом заседании группы было решено, что такой подход к процессу обучения поможет выявить ребят, склонных к исследовательской деятельности и науке.

- Перед страной стоит задача подготовки нового поколения ученых и инженеров, которым просто необходимы навыки из разряда soft skills, - считает Александр Сергеев.

Что имеется в виду под "мягкими" навыками, рассказал Сергей Кравцов.

- Креативное мышление, коммуникабельность, умение работать в команде - это навыки XXI века, которые необходимы современному человеку. Вместе с РАН мы разработаем методику оценки этих навыков. Это один из важнейших шагов развития системы оценки образования. Но эти шаги надо делать аккуратно, выверенно, - отметил глава Рособрнадзора.