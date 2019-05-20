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Рубрика: Общество

Оценка за креатив

Школьников проверят на "мягкость"
Текст: Ксения Колесникова, Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Рособрнадзор и РАН создали рабочую группу по проверке школьников на владение так называемыми "мягкими" навыками (soft skills). Соглашение об этом подписали глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и президент РАН Александр Сергеев.

На первом заседании группы было решено, что такой подход к процессу обучения поможет выявить ребят, склонных к исследовательской деятельности и науке.

Фото: Reuters.
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- Перед страной стоит задача подготовки нового поколения ученых и инженеров, которым просто необходимы навыки из разряда soft skills, - считает Александр Сергеев.

Что имеется в виду под "мягкими" навыками, рассказал Сергей Кравцов.

- Креативное мышление, коммуникабельность, умение работать в команде - это навыки XXI века, которые необходимы современному человеку. Вместе с РАН мы разработаем методику оценки этих навыков. Это один из важнейших шагов развития системы оценки образования. Но эти шаги надо делать аккуратно, выверенно, - отметил глава Рособрнадзора.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Наука и образование РАН Реформа образования
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