Службы занятости помогут сделать карьеру и сменить регион

Также будет обновлена линейка услуг, предоставляемых службами занятости. При необходимости людям могут предложить сменить профессию, переобучиться, переехать в другой регион.
"Вовлеченность консультанта в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной, он сможет помогать человеку решать и некоторые личные проблемы, если они возникают в результате трудоустройства", - рассказывает Васильев.
Например, если женщина найдет работу далеко от дома и ей станет неудобно водить ребенка в детский сад, служба занятости сможет предложить варианты по переводу ребенка в другой детсад, ближе к ее работе.
"Центры занятости должны превратиться из места, куда приходят в последнюю очередь по необходимости, в место, куда хочется пойти и воспользоваться услугами. Наша цель - сделать так, чтобы в службе занятости люди увидели центр собственного развития и обеспечения успешности, востребованности, благосостояния", - поясняет Денис Васильев.
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