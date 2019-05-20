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Рубрика: Экономика

Службы занятости помогут сделать карьеру и сменить регион

Текст: Марина Гусенко
Работа служб занятости будет перестроена кардинальным образом. Они будут помогать безработным выстраивать карьеру и комплексно решать их проблемы, вплоть до бытовых. Об этом рассказал "Российской газете" замглавы Роструда Денис Васильев.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Также будет обновлена линейка услуг, предоставляемых службами занятости. При необходимости людям могут предложить сменить профессию, переобучиться, переехать в другой регион.

"Вовлеченность консультанта в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной, он сможет помогать человеку решать и некоторые личные проблемы, если они возникают в результате трудоустройства", - рассказывает Васильев.

Фото: iStock
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Например, если женщина найдет работу далеко от дома и ей станет неудобно водить ребенка в детский сад, служба занятости сможет предложить варианты по переводу ребенка в другой детсад, ближе к ее работе.

"Центры занятости должны превратиться из места, куда приходят в последнюю очередь по необходимости, в место, куда хочется пойти и воспользоваться услугами. Наша цель - сделать так, чтобы в службе занятости люди увидели центр собственного развития и обеспечения успешности, востребованности, благосостояния", - поясняет Денис Васильев.

Подробности читайте в сегодняшнем номере "Российской газеты".

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Рынок труда
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