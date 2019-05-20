Службы занятости помогут сделать карьеру и сменить регион

Работа служб занятости будет перестроена кардинальным образом. Они будут помогать безработным выстраивать карьеру и комплексно решать их проблемы, вплоть до бытовых. Об этом рассказал "Российской газете" замглавы Роструда Денис Васильев.

Также будет обновлена линейка услуг, предоставляемых службами занятости. При необходимости людям могут предложить сменить профессию, переобучиться, переехать в другой регион.

"Вовлеченность консультанта в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной, он сможет помогать человеку решать и некоторые личные проблемы, если они возникают в результате трудоустройства", - рассказывает Васильев.

Например, если женщина найдет работу далеко от дома и ей станет неудобно водить ребенка в детский сад, служба занятости сможет предложить варианты по переводу ребенка в другой детсад, ближе к ее работе.

"Центры занятости должны превратиться из места, куда приходят в последнюю очередь по необходимости, в место, куда хочется пойти и воспользоваться услугами. Наша цель - сделать так, чтобы в службе занятости люди увидели центр собственного развития и обеспечения успешности, востребованности, благосостояния", - поясняет Денис Васильев.

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