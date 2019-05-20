У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Смартфоны Huawei отключили от Android. Что это значит?

20.05.2019,  
08:47
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

В ночь с 19 на 20 мая стало известно о том, что компания Google приостанавливает сотрудничество с китайским техногигантом Huawei, выпускающим в том числе смартфоны на базе Android.

Что это означает для обычных владельцев смартфонов от Huawei? Во-первых, с этого момента их мобильные устройства не смогут получать обновления Android, который разрабатывает как раз Google.

Во-вторых, модели устройств, которые будут выпущены позже, не получат популярных сервисов Google, которые все привыкли использовать "из коробки". Среди них - приложение Gmail, YouTube, браузер Chrome, карты и сам магазин приложений Play Market.

Еще не выпущенный смартфон-монстр Xiaomi стал самым мощным в мире

Таким образом, никаких привычных сервисов Google на новых смартфонах Huawei не будет, уточняет Reuters.

"Huawei сможет использовать только публичную версию Android, но не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google", - сообщил источник агентства.

Конечно, при желании пользователи могут скачивать APK-файлы из интернета и устанавливать их на смартфон вручную (Android это позволяет), однако вряд ли этим захотят заниматься покупатели смартфонов за десятки тысяч рублей.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Сайт Minecraft
Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице 17.05.2019
Google
Фото: Сайт The Walking Dead Onslaught
Вышел трейлер новой игры по мотивам сериала "Ходячие мертвецы" 17.05.2019
Переводчик Google сможет имитировать речь пользователя 16.05.2019
Кнопка "Назад" в Google Chrome станет полезнее 13.05.2019
Android
В Сети появились новые подробности о Samsung Galaxy Note 10 14.05.2019
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах 11.05.2019