Смартфоны Huawei отключили от Android. Что это значит?

В ночь с 19 на 20 мая стало известно о том, что компания Google приостанавливает сотрудничество с китайским техногигантом Huawei, выпускающим в том числе смартфоны на базе Android.

Что это означает для обычных владельцев смартфонов от Huawei? Во-первых, с этого момента их мобильные устройства не смогут получать обновления Android, который разрабатывает как раз Google.

Во-вторых, модели устройств, которые будут выпущены позже, не получат популярных сервисов Google, которые все привыкли использовать "из коробки". Среди них - приложение Gmail, YouTube, браузер Chrome, карты и сам магазин приложений Play Market.

Таким образом, никаких привычных сервисов Google на новых смартфонах Huawei не будет, уточняет Reuters.

"Huawei сможет использовать только публичную версию Android, но не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google", - сообщил источник агентства.

Конечно, при желании пользователи могут скачивать APK-файлы из интернета и устанавливать их на смартфон вручную (Android это позволяет), однако вряд ли этим захотят заниматься покупатели смартфонов за десятки тысяч рублей.