СМИ: Рядом с посольством США в Багдаде прогремел взрыв

В Багдаде в воскресенье ракетному обстрелу подвергся район рядом с посольством США в "зеленой зоне" города. По данным телеканала Al Arabiya, один реактивный снаряд разорвался вблизи американской дипмиссии.

В результате атаки никто не пострадал, о разрушениях информации нет. Телеканал утверждает, что удар был направлен именно против посольства США, пишет ТАСС. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

"Зеленая зона" - это тщательно охраняемый район иракской столицы на площади в десять квадратных километров. Здесь располагаются органы власти, включая парламент, а также посольства и представительства зарубежных компаний.

Ранее, напомним, Госдеп США распорядился, чтобы все американские госслужащие, работа которых не связана с оперативными службами, покинули Ирак, в том числе из посольства США в Багдаде. Такое решение было принято в связи с существующей угрозой безопасности гражданам США со стороны Ирана и проиранских сил в Ираке.