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20.05.2019 09:38
Рубрика: Экономика

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Текст: Роман Маркелов

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант". По мнению собеседников издания, в сценарии работы электронных устройств могут быть недочеты.

Когда кража банковской карты не является страховым случаем

Алгоритм хищения заключается в том, что мошенник начинает на терминале операцию, не вставляет карту и уходит, не завершив операцию, пишет "Коммерсант". По сценарию работы терминала на завершение операции дается 90 секунд. Если за это время свою карту вставит следующий клиент и после введет пин-код, то деньги по запросу предыдущего клиента будут списаны с него.

По словам собеседника издания, близкого к правоохранительным органам, за последние две недели число обращений граждан по поводу такого мошенничества резко увеличилось. Эксперты при этом указывают, что сценарий работы терминала можно настроить так, чтобы способ оплаты выбирался сначала, а не в конце. Кроме того, они рекомендуют сократить время на завершение операции до 30 секунд.

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В комментарии Сбербанка, который приводит "Ъ", говорится, что все системы самообслуживания банка надежно защищены. В целях безопасности там порекомендовали внимательно ознакамливаться с информацией на экране банкомата, обращать внимание на подозрительных лиц, а также отказываться от проведения операции в случае сомнения и звонить в банк по номеру 900.

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