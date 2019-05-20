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20.05.2019 16:05
Рубрика: Культура

Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер"

Текст: Сусанна Альперина
Канал "Супер" сделал "ход конем". Еще и не прошло полутора лет, как он начал свое вещание (с января 2018 года), но уже сделал все, чтобы привлечь внимание и заработать высокие рейтинги. Хотя, честно говоря, на отсутствие к себе интереса со стороны зрителей он не мог жаловаться - развивался довольно динамично. Однако этого отказалось мало и самому каналу, и холдингу "Газпром Медиа", в который он входит, и - для работы генеральным продюсером на этом вещателе приглашена Ксения Собчак. Это не первый раз, когда Собчак привлекают к работе над серьезным проектом: она, как говорится "золотое копытце". Там, где Собчак, там и зритель. Достаточно посмотреть, сколько у нее подписчиков в Instagram. И даже самый молодой и неопытный главный редактор знает, что появление фотографии Собчак на обложке его издания - залог успеха.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Холдинг "Газпром Медиа", объявив о  громком назначении, тут же пояснил, что именно будет делать Собчак в новой должности:   "Вместе с другими генеральными продюсерами  заниматься программным наполнением канала. Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов  на телеканале. Кроме того, планируется, что Ксения Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения". Можно истолковать такое заявление, что Собчак станет телеведущей еще одной программы, а также - что она будет сниматься в сериалах канала "Супер". Напомним, что среди них -  комедийные новинки: "Фитнес", "Гранд", "Вне игры", "ИП Пирогова". Кстати, Ксения в очень хорошей и грамотной компании.   За программное наполнение телеканала  "Супер" отвечают профессионалы - его  генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский. 

Фото: Предоставлено Первым каналом
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Теперь  немного цифр, раз уж ранее мы заговорили о рейтингах. За полгода работы команда канала  достигла результатов. В апреле 2019 года доля телесмотрения в аудитории ВСЕ 14-44 составила 1,8% по России и 2% по Москве, что позволило "Супер" войти в Топ-15  среди всех телеканалов по стране. Среднее время просмотра в 86 минут обеспечило там  каналу второе место.  "Супер" - ориентирован  на аудиторию возрасте от 14 до 44 лет. Смотреть его можно   в пакетах "Ростелекома", а также  -  у крупных операторов платного ТВ, в том числе: "Триколор", "Акадо", НТВ-ПЛЮС, МТС, "Эр-Телеком" и других. 

Основу вещания телеканала составляют оригинальные проекты собственного производства. Созданием премьерного контента занимается собственная производственная студия телеканала ООО "Супер Продакшн". С 2018 по 2020 год телеканал планировал  запустить 20 премьерных проектов, и активно работает над этим. Помимо названных сериалов, это  такие проекты, как "Короче", "Родители", "Война семей", шоу "Смешное время", "Прогнозик погодки", реалити "#Яжемать" и другие. Кроме того, телеканал "Супер" активно принимает участие в кинопроизводстве, формируя собственную библиотеку кинобрендов. При участии телеканала в широкий прокат вышли: "Супербобровы. Народные мстители", "Громкая связь", "Любовницы", "Как я стал русским", "Трезвый водитель".  Так что  у Ксении Собчак, помимо продюсерской работы, еще есть все шансы попробовать себя  еще не один раз в роли кинозвезды.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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