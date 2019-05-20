Сотрудникам БелАЭС выдали разрешения на работу с атомной энергией

Обратный отсчет времени до пуска первенца ядерной энергетики Беларуси приближает это триумфальное для страны событие со скоростью деления элементарных частиц. Дни и недели текущего года пролетают для строителей стремительно. А департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС только успевает выдавать персоналу в Островце необходимые разрешения на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. Об этом сообщили в Госатомнадзоре.

Разрешения уже вручены, прежде всего, профильному руководству объекта: главному инженеру БелАЭС, начальникам лаборатории контроля ядерных материалов, отдела ядерной безопасности и ядерно-физической лаборатории. Ранее подобные документы были выданы ряду других должностных лиц, в том числе, генеральному директору станции Михаилу Филимонову.

Успешное прохождение установленных процедур и получение разрешений этими должностными лицами, пояснили агентству, имеет особую актуальность и значимость "с учетом поставки в этом году на БелАЭС свежего ядерного топлива для первого энергоблока и обеспечения в этом контексте готовности станции и персонала".

Кстати, в конце мая, напомнили эксперты, Беларусь примет миссию МАГАТЭ по учету и контролю ядерных материалов (ISSAS), которая оценит как национальную систему в целом, так и организацию данной деятельности на станции.

Остается только напомнить, что как уже сообщал "СОЮЗ", АЭС в Беларуси с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области. Первый энергоблок должен дать промышленный ток уже в 2019 году, а второй - годом позже.

