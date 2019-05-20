США нарушают нормы ВТО

"За добро платим злом". Вот как последовательно действуют США, стремясь к подавлению соперников. В последнее время эта стратегия используется всё более необдуманней и агрессивнее, сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".

Так, в преддверии 11-го раунда китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне Соединенные Штаты неожиданно распространили инспирированные и не имеющие основы слухи, обвиняя Китай в "отступлении от своей изначальной позиции" на торговых переговорах. Под этим предлогом США повысили таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. И также обозначили угрозы повысить пошлины до 25 процентов в отношении других китайских товаров стоимостью 325 миллиардов долларов, пообещав вскоре опубликовать их перечень.

Тем не менее, Соединенные Штаты постоянно открещиваются от своих слов. Следует напомнить, что 19 мая прошлого года США и Китай достигли консенсуса по вопросу совместного принятия эффективных мер для сокращения дефицита торгового баланса американской стороны. Но спустя 10 дней, Белый дом неожиданно, и, вместе с тем, ожидаемо, передумал и объявил о повышении таможенных пошлин до 25 процентов в отношении импортируемых из Китая товаров общей стоимостью 500 миллиардов долларов.

Кроме того, в декабре прошлого года Китай и США достигли консенсуса в отношении объемов товарооборота. Но в ходе последующих консультаций американская сторона неоднократно повышала тарифы, что вызвало серьезное разочарование и проблемы достижения консенсуса в переговорном процессе между двумя сторонами.

В 2017 году в исследовательском отчете по урегулированию споров в ВТО было установлено, что США являются крупнейшим "входящим за структурные рамки государственным субъектом", нарушающим общепринятые правила ВТО.

По мнению профессора экономики, заместителя директора Института австралийско-китайских отношений Технологического университета Сиднея Джеймса Лоренсесона, правительство США вступило на опасный путь, нарушающий правила ВТО, и их ошибки будут иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Чтобы сохранить собственную экономическую и технологическую гегемонию, Соединенные Штаты то и дело угрожают повышением тарифов, запугивая своих основных торговых партнеров. Они нанесли удар и заблокировали такие высокотехнологичные компании Китая, как Huawei. Разрывая глобальную производственную и производственно-сбытовую цепочку, Вашингтон усугубляет ситуацию по "дефициту" мира и развития, а также глобального управления.

В апреле этого года Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,3 процента и предупредил, что мировая экономика сталкивается с рисками спада, вызванными потенциальными неопределенностями в условиях продолжающейся торговой напряженности в мире, а также другими специфическими для стран и секторов факторами.

Очевидно, что в нынешнем мире интересы и судьбы различных государств тесно переплетены. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Сообщество с единой судьбой человечества поможет построить лучший мир, избавив людей от страхов, нищеты и изоляции. По словам китайского лидера, судьбы всего мира должны совместно решаться народами всех стран, а все события в мире должны решаться в ходе совместного обсуждения правительствами стран мира и их народами.

"Все страны должны совместно определять будущее, писать и создавать международные правила, управлять глобальными делами и добиться того, чтобы результаты развития были распределены между всеми участниками процесса взаимодействия", - отметил Си Цзиньпин. Он также призвал все страны мира отказаться от агрессивной политики, приступить к мирному решению различных обострившихся ситуаций.

Однако США идут против общих исторических тенденций, а также тенденций мирового развития и воли общественности и ожиданий мирового сообщества. Искусственно наращивая "дефицит" глобального управления, создавая пробелы и формируя проблемы, именно США выступают ключевым фактором глобальной дестабилизации.