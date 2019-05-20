Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2019 по хоккею

На чемпионате мира по хоккею, проходящем в словацких Братиславе и Кошице, определилась восьмерка команд, которые продолжат борьбу за трофей. Состав четвертьфинальных пар станет известен вечером во вторник, 21 мая.

Судьба последней путевки в плей-офф определилась в матче Швеция - Латвия. В нем "Тре крунур" было достаточно не проиграть, тогда как латвийскую сборную устраивала только победа в основное время. Команда Боба Хартли отчаянно билась со скандинавами, и по ходу третьего периода даже повела в счете 3:2. Однако затем шведы забили дважды, латвийцы сравняли - 4:4. В концовке прибалтийские хоккеисты заменили голкипера на шестого полевого, однако риск не оправдался - шведы забили в пустые ворота и выиграли 5:4.

Таким образом, от группы В в четвертьфинал вышли Россия (18 очков после 6 матчей), Швеция (15), Чехия (15) и Швейцария (12). От группы А в плей-офф попали Финляндия (16 очков), США (14), Канада (12 очков после 5 матчей) и Германия (12). В дивизион В вылетели французы, которые сегодня в овертайме проиграли Великобритании 3:4, хотя по ходу второго периода вели 3:0. Они заняли последнее, восьмое место в группе А. Второй неудачник чемпионата, от группы В, определится по итогам сегодняшнего матча Италия - Австрия. Эти команды очков на турнире пока не набирали.

Расписание четвертьфинальных матчей станет известно завтра поздно вечером, когда завершится групповой этап. Первый раунд плей-офф состоится в четверг, 23 мая.