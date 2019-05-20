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Стало известно, когда Xiaomi представит мощный и дешевый Redmi K20

20.05.2019,  
18:53
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представит бюджетный смартфон Redmi K20, оснащенный процессором Snapdragon 855, в следующий вторник, 28 мая. Тизер с упоминанием даты анонса был опубликован на официальной странице бренда в социальной сети Weibo.

На плакате изображен боксер в перчатках с надписью Redmi, указана модель смартфона - K20.

Презентация девайса пройдет в Китае, а позднее Redmi K20 будет представлен на рынке Индии. Точная дата индийского анонса, как и сроки поступления устройства в продажу, пока не называются.

Помимо топового чипа от Qualcomm, смартфон получит выдвижную селфи-камеру, аккумулятор на 4000 мАч, тройную основную камеру на модуле Sony IMX586, восемь гигабайт ОЗУ и до 256 гигабайт ПЗУ, модуль NFC и 6,39-дюймовый дисплей AMOLED со встроенным в поверхность дактилоскопическим сканером.

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Бренд Redmi позиционируется как бюджетный, поэтому есть шанс, что смартфон будет по карману рядовому пользователю. Новейшая модель в линейке, Redmi Note 7, продается в России по цене 14 тысяч рублей.

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