В мире
20.05.2019 16:10
Текст: Николай Грищенко

Стартовали совместные учения военных Узбекистана и Беларуси

Фото: Минобороны РБ Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны РБ

В Наманганской области на полигоне Гурумсарай стартовали первые совместные учения военных Узбекистана и Беларуси. Маневры "Боевое содружество-2019", в котором участвуют подразделения спецназа двух стран, продлятся до 27 мая.

Фото: VitalyKuzmin/wikipedia.org
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Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, белорусские военные были переброшены к месту учений были переброшены военно-транспортным самолетом Ил-76МД.

Выступая на церемонии открытия командующий войсками Восточного военного округа Узбекистана полковник Лутфулло Бузруков отметил, что совместные маневры значительно расширят военное сотрудничество между двумя странами.

- Прежде всего нам предстоит отработать совместные действия разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач. И что немаловажно, и та и другая сторона получит колоссальный опыт от совместной работы, - отметил он.

Белорусские и узбекские военные также отработают проведение антитеррористических мероприятий в горной местности.

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