В понедельник интернет-гигант Google продемонстрировал, в какой степени американский бизнес зависим от политических рекомендаций Белого дома. Свобода предпринимательства, которой так гордились Соединенные Штаты, на практике была в одночасье стерта решением министерства торговли внести Huawei и 70 ее филиалов в так называемый черный список.

Не успели обсохнуть чернила на распоряжении Трампа, объявившего в стране режим чрезвычайного положения из-за якобы существующих угроз в отношении информационно-коммуникационнной структуры Америки, как на этот шаг отреагировали торгующие с Китаем корпорации США. В частности, Google объявил, что китайские смартфоны лишат доступа к сервисам американской IT-компании, они перестанут получать обновления Android, а их покупатели не смогут в дальнейшем пользоваться Gmail, YouTube и картами. Почему не имеющая отношения к государству, по крайней мере формально, американская IT-компания, связанная с китайской корпорацией Huawei долгосрочными обязательствами, разрывает их, руководствуясь политическими директивами Вашингтона - вопрос риторический. Уже известно, что примеру Google последовали еще несколько американских телекоммуникационных фирм.

Буквально за несколько часов до громких решений американского IT-гиганта президент США в интервью Fox News c гордостью объявил, что американский бизнес переносит предприятия из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии после повышения тарифов на продукцию КНР. По мнению Трампа, предпринимаемые Белым домом шаги заставят Пекин принять новое торговое соглашения на американских условиях. Вашингтон задействовал все методы экономического лоббирования, чтобы с помощью политического протекционизма и недобросовестной конкуренции, добиться от международных партнеров выгодных США торговых решений.

По мнению экспертов, тучи над Huawei сгустились после того, как китайская корпорация стала обходить американских производителей в продаже технологий и оборудования для сетей 5G, где американцы рассчитывали быть первыми. Сначала Белый дом запустил "утку", что китайские производители используют свое оборудование для шпионажа, и под этим предлогом предложил покупателям активнее сотрудничать с американскими корпорациями. Но только Австралия, Новая Зеландия и Япония прислушались к команде из Вашингтона, в то время как страны Евросоюза, напротив, отказались прекращать взаимовыгодное сотрудничество с китайскими телекоммуникационными гигантами. И это, несмотря на гневное письмо посла США в Берлине, в котором тот пригрозил Германии сократить обмен разведданными, если Huawei получит допуск на немецкий рынок.

Решение Трампа объявить в США чрезвычайное положение, которое дало право властям Штатов запрещать американским коммуникационным компаниям приобретение оборудования, изготовленного представляющими угрозу для национальной безопасности фирмами, не было спонтанным. Этот шаг, направленный в первую очередь против обходящего американские корпорации Huawei, стал еще одним примером того, какими методами Белый дом рассчитывает сделать Америку вновь великой.

Все объяснения Трампа, что именно сегодня и сейчас в США сложилась "экстраординарная угроза национальной безопасности, внешней политике и экономике", объяснения, призванные доказать необходимость чрезвычайного положения, не имеют к реальности никакого отношения. Показательная дискриминация Huawei - очередная демонстрация масштабов глобальной нечистоплотности, на которую пошла американская администрация, чтобы избавить американский бизнес от конкурентов. Россия наблюдает аналогичные приемы в Европе, где американцы пугают Старый Свет газопроводом "Северный поток-2", чтобы продавать на местном рынке свой сжиженный газ. Из той же "конюшни" и требования Вашингтона к Евросоюзу отказаться от производства собственного оружия в пользу американских производителей.

Дискриминация Huawei - демонстрация масштабов глобальной нечистоплотности США

Готовность американского бизнеса выполнять политические директивы Белого дома, делает юридически ничтожными заключенные ранее с предприятиями США соглашения. Для Белого дома не существует "честной конкуренции", если США не одерживают в ней победу. Решение Китая не поддаваться на давление Вашингтона и ответить своими повышенными тарифами на введенные американцами пошлины, заставляет Трампа совершать все новые экономические вылазки против своего крупнейшего торгового партнера, которого в Вашингтоне теперь все чаще считают врагом.

Сбываются прогнозы "Нью-Йорк таймс", которая назвала развязанную Трампом торговую войну угрозой для всей мировой экономики. Однако многие эксперты, анализируя предполагаемые последствия торговых баталий, не видят Америку среди победителей.

Президент США убеждает соотечественников, что своими действиями, направленными против Китая, он спасает Америку. Но его оппоненты, напротив, предупреждают: санкциями против Huawei Трамп развязал руки китайским властям, прежде сдержанно реагировавшим на недружелюбные выпады Белого дома. А представитель МИД Китая Лу Кан призвал Huawei отстаивать в суде свои права в связи с действиями Google.

Прогноз

Будущее без Android

Над китайской компанией Huawei нависла серьезная угроза. От сотрудничества с ней отказались сначала Google, а позднее - крупнейшие американские производители микросхем, такие как Intel и Qualcomm.

Приостановление сотрудничества между Huawei и Google коснется непосредственно владельцев смартфонов и планшетных компьютеров. Во-первых, можно будет забыть об обновлениях Android. Их разрабатывают как раз в Google, чтобы затем рассылать производителям всех устройств, работающих на базе этой операционной системы. Во-вторых, следующие модели смартфонов и планшетов Huawei (которая также выпускает гаджеты под брендом Honor) не будут содержать популярных сервисов Google. Речь идет о так называемых GMS - Google Mobile Services, которые устанавливаются практически на любой Android-смартфон и доступны, как говорится, "из коробки". Среди них - встроенный поиск Google, браузер Chrome, приложения YouTube, Gmail, "Карты", а также магазин приложений Google Play Store. Это означает, что на смартфон нельзя будет установить ни одно приложение из официального каталога, а их там больше миллиона.

Актуальную линейку и ближайшие новинки Huawei эти санкции вряд ли затронут, зато модели, выпущенные во втором полугодии, могут потерять в привлекательности, считает руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин: "Не исключаю, что при негативном развитии ситуации Huawei может снизить цены, чтобы компенсировать падение доли рынка в будущем". В России, по словам Рябинина, смартфоны Huawei и Honor самые популярные - на долю брендов приходится 25 процентов рынка. Показатель может снизиться на 5-10 процентов, однако это не станет фатальным, считает он.

Прекращение сотрудничества с производителями микропроцессоров также ударит по китайской компании. Например, Intel выпускает чипы для серверов, а Qualcomm - процессоры и модемы для мобильных устройств. Отказ от поставок комплектующих Huawei может сказаться в том числе и на развертывании сетей 5G во всем мире - китайской компании не из чего будет делать оборудование. Конечно, можно вспомнить, что Huawei разрабатывает не только собственные мобильные процессоры Kirin, но и собственную операционную систему для смартфонов. Но говорить о полноценной замене Android пока не приходится. "Такие разработки ведутся, и теперь они будут ускорены, но в лучшем случае финальный результат появится не ранее конца 2019 года, пока они не жизнеспособны. Зато будут быстрые и жесткие ответные меры против Apple, для которой китайский рынок второй в мире по продажам", - считает Дмитрий Рябинин. Неплохо пойдут дела у Samsung - компания уже наращивает производство и готовится потеснить ослабевающего китайского гиганта.

Возможно, атака на Huawei - лишь повышение ставок со стороны Дональда Трампа на пути к "потрясающей" торговой сделке с Пекином, но она может и означать, что сделка превращается в постоянно отодвигающийся мираж. Тогда противостояние между ведущими экономиками все-таки перейдет в полномасштабную торговую войну, которая продлится по крайней мере до президентских выборов в США. Точкой невозврата, как ожидается, станет саммит G20 в конце июня, на полях которого намечена встреча лидеров США и Китая.

Для России эскалация конфликта чревата снижением цен на нефть, газ и металлы вследствие частичного разрыва связей между США и Китаем и вызванного этим замедлением роста мировой торговли. Однако в сравнении с другими сходными странами Россия менее уязвима к этим рискам благодаря низкому уровню госдолга, огромным резервам, профициту торгового баланса и действию жесткого бюджетного правила, которого правительство придерживается как раз на случай неизбежных периодических падений нефтяных цен. Согласно правилу, все нефтегазовые доходы федерального бюджета от цены нефти свыше 40 долларов за баррель Urals (в ценах 2017 года) идут не на текущие расходы, а в резервы правительства - за счет этих "дополнительных" доходов, полученных в 2018 году, Фонд национального благосостояния к концу этого года превысит 8,4 триллиона рублей, или 8,1 процента ВВП.

Подготовили Антон Благовещенский, Игорь Зубков