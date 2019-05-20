Трамп отменил пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

"Я установил, что импорт алюминия из Канады и Мексики больше не угрожает национальной безопасности США", - цитирует ТАСС распоряжение американского лидера. Аналогичный документ снимает пошлины на импорт стали из этих двух стран.

Ранее, в пятницу Вашингтон и Оттава приняли решение отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и ответные канадские тарифы на некоторые американские товары. Стороны договорились прекратить все разбирательства во Всемирной торговой организации по данному вопросу, а также о том, что Мексика и Канада примут меры для препятствия поставок стали из Китая в США, чтобы соблюсти равновесие на рынке.

Напомним, в марте 2018 года стало известно о введении США пошлин на импорт стали и алюминия. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение начало действовать с 1 июня. Администрация Трампа обосновала введение пошлин необходимостью обеспечения национальной безопасности.