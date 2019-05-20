Трамп заявил, что американские компании начали покидать Китай

В ходе интервью американскому телеканалу Fox News президент США заявил, что он "очень рад" тому, как продвигается торговая война с Китаем и заверил, что благодаря его действиям и под его присмотром, КНР не превратится в ведущую сверхдержаву. Глава Белого дома также отметил, что из-за введенных Вашингтоном пошлин многие компании начали уходить из Китая, переводя свои дела в другие страны региона, в том числе во Вьетнам.

"С точки зрения Китая это, конечно, нехорошо, поскольку большинство компаний, попавших под наши тарифные ограничения, переезжают во Вьетнам и в другие страны Азии. Очевидно, дела у КНР идут не так хорошо, как у нас. За время моего президентства мы получили 10 миллиардов долларов, Китай потерял 10 миллиардов", - заявил Трамп.

Президент США также раскритиковал демократов, которые в его понимании только способствовали экономическому росту Пекина. "Наша экономика демонстрирует фантастические результаты. Они (КНР) догоняли нас и должны были стать крупнее, чем мы в экономическом смысле. Если бы Хиллари Клинтон стала президентом, Китай к концу ее срока стал бы самой крупной экономикой мира. А сейчас они даже близко не подойдут к этому показателю", - заверил американский президент.

При этом Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай стремится именно к этой цели, и поэтому "он не допустит этого". "Думаю, именно это их цель. А почему бы нет? Я имею ввиду, что они очень амбициозные люди, они очень умны", - заключил Трамп.