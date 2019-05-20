Сотни журналистов аккредитованы на II Европейские игры

II Европейские игры вызывают немалый интерес у прессы. И не только Старого континента.

Как рассказала "СОЮЗу" президент Федерации спортивных журналистов Беларуси Анастасия Маринина, на Играх аккредитованы СМИ из Австралии, ЮАР, Бангладеш, Монголии, Шри-Ланки…

Заявки подали 742 журналиста и 254 журналистки. Среди аккредитованных и три представителя "Российской газеты".

Наибольшую активность проявляют крупные агентства - ТАСС, "Россия сегодня", France-Presse, Reuters, BBC.

Трансляции будут вестись на 117 стран и территорий.