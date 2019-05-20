В мире
20.05.2019 15:20
Текст: Николай Долгополов ( Будапешт - Москва)

Сотни журналистов аккредитованы на II Европейские игры

Фото: minsk2019.by Фото: minsk2019.by
Фото: minsk2019.by

II Европейские игры вызывают немалый интерес у прессы. И не только Старого континента.

Как рассказала "СОЮЗу" президент Федерации спортивных журналистов Беларуси Анастасия Маринина, на Играх аккредитованы СМИ из Австралии, ЮАР, Бангладеш, Монголии, Шри-Ланки…

Фото: БЕЛТА
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Заявки подали 742 журналиста и 254 журналистки. Среди аккредитованных и три представителя "Российской газеты". 

Наибольшую активность проявляют крупные агентства - ТАСС, "Россия сегодня", France-Presse, Reuters, BBC.

Трансляции будут вестись на 117 стран и территорий.

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