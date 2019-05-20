Умер певец Нильда Фернандес

Франко-испанский певец и композитор Нильда Фернандес, особо известный в нашей стране по сотрудничеству с Борисом Моисеевым, с которым записал несколько дуэтов, скончался во Франции на 62-м году жизни.

Об этом сообщают национальные СМИ, уточняя, что причиной смерти шансонье стала сердечная недостаточность.

Нильда (Даниэль) Фернандес родился в 1957 году под Барселоной и в шестилетнем возрасте переехал с семьей во Францию, в Лион. Где после начал выступать в кафе. Дебютный альбом записал в 1981 году. Первый большой хит - Madrid, Madrid 1987-го.

В нулевые Фернандес пять лет жил в России, активно гастролируя. Кроме того, музыкант очень дружил с Кубой.

Последний российский концерт Фернандеса прошел в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года.