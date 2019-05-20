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Текст:  Юлия Кривошапко
18:17 20.05.2019

Ничейный счет

Заемщики, получившие право на ипотечные каникулы, будут освобождены от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Законопроект, авторами которого выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ряд депутатов и сенаторов, во втором основном чтении Госдума может рассмотреть на этой неделе.

Заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, полностью освободят от платежей, включая налоговые. Фото: Сергей Михеев/ РГ Заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, полностью освободят от платежей, включая налоговые. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, полностью освободят от платежей, включая налоговые. Фото: Сергей Михеев/ РГ

По действующей редакции Налогового кодекса РФ предоставление гражданам "ипотечных каникул" влечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами. Доходы заемщика, полученные во время каникул в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ, и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке подлежат налогообложению по ставке в 35 процентов.

Фото: Юлия Майорова
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Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период "ипотечных каникул" не соответствует концепции поручения президента. Владимир Путин давал задание полностью освободить заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, от платежей, включая и налоговые.

Возможность уходить на каникулы на срок до шести месяцев появится у заемщиков с 1 августа. Воспользоваться этим правом смогут те, кто ранее не брал кредитные каникулы, платит ипотеку за единственное жилье и столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами.

Максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены "ипотечные каникулы", определит правительство. До появления такого решения будет действовать ограничение в 15 миллионов рублей.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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В перечень трудных жизненных ситуаций, которые могут стать поводом обратиться за предоставлением каникул, входят потеря работы, инвалидность I или II группы, утрата трудоспособности на срок от двух месяцев подряд. Кроме того, право подать заявку на "отдых от кредита" могут заемщики, столкнувшиеся со снижением среднемесячного дохода за два месяца на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год. Закон разрешает обращаться за "ипотечными каникулам" и тем гражданам, у которых увеличилось количество находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов I и II групп. При этом доход заемщика должен снизиться на 20 процентов, а размер среднемесячных выплат по кредиту - превысить 40 процентов дохода. "Ипотечные каникулы" будут распространять как на новые, так и на ранее взятые займы.

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