В Армении по призыву премьера заблокировали здания судов

Сторонники премьера Армении Никола Пашиняна в понедельник заблокировали входы и выходы из зданий судов республики, отказываясь пропускать сотрудников на их рабочие места.

Они последовали призыву главы правительства, не согласного с судебным решением, согласно которому из-под ареста был освобожден экс-президент страны Роберт Кочарян, проходящий по делу о беспорядках в марте 2008 года (тогда погибли несколько манифестантов, десятки пострадали). Однако уже через несколько часов Пашинян выступил с новым заявлением. "Я благодарю всех за то, что откликнулись на мой призыв и блокировали здания судов. Это значит, что оздоровлению судебной системы нет альтернативы. Я также прошу прощения у тех граждан, которые не смогли закончить свои дела в судах. Теперь я всех призываю разблокировать здания судов", - заявил глава кабмина.

Акцию, проведенную по инициативе Пашиняна, раскритиковали президент Армении Армен Саркисян, Высший судебный совет страны, а также ряд оппозиционных партий.