В Бразилии будут сохранять анонимность судей до вынесения приговора

Суд штата Рио-де-Жанейро вышел с инициативой о дополнительной защите судей и предложил сохранять анонимной личность вершителей правосудия до момента вынесения окончательного приговора. Изменения продиктованы тем, что более 20 судей штата не могут вести нормальную жизнь из-за постоянных угроз со стороны криминалитета и находятся под постоянной опекой сил полиции.

Предлагается сделать отдельную группу судей, которые будут заниматься исключительно процессами, связанными с коррупцией, отмыванием денег и наркотрафиком. В общем, под их юрисдикцию попадут все дела связанные с организованной преступностью, названной основным источником угроз в адрес судей. Саму идею, названную "правосудие без лица", представители суда Рио-де-Жанейро почерпнули из итальянской судебной практики периода борьбы с мафией. Подобная практика имела место в Перу и Колумбии, когда эти страны боролись с наркотрафиком.

Ключевым моментом всех изменений станет то, что вместо одного судьи процесс будут вести трое, а их имена будут обнародованы только после того, как они поставят свои подписи под вердиктом. Инициатива уже была одобрена внутренней комиссией суда штата, а ее окончательное утверждение ожидается в середине этого года. Детали того, как именно будут проходить процессы по новым правилам, пока что остаются неизвестными. Но, как отмечают в местной прессе, предположительно заседания суда будут проводится в онлайн-режиме, то есть когда судья физически не будет находится в том же помещении, что и подсудимый с адвокатами. На картинке не будет отображаться лицо судьи, а его голос, скорее всего, будет изменен.