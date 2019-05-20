Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Однако уже в начале 2020 года инфляция вновь вернется к четырем процентам за счет действия базовых факторов, добавила она.

В Центробанке намерены пересмотреть макропрогноз. Произойдет это на следующем заседании совета директоров ЦБ, которое назначено на июнь. При этом основные параметры останутся без принципиальных изменений, сообщила Ксения Юдаева.

Ранее Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец этого года с 5,0-5,5 процента до 4,7-5,2 процента.

Годовая инфляция уже начала снижаться, в частности в апреле снизилась до 5,2 процента. А локальный пик инфляции, по расчетам Банка России, пришелся на март и был вызван в основном повышением ставки НДС.

Так как доля быстро дорожающих товаров снижается, ЦБ рассчитывает также на дальнейшее замедление инфляции. На этом фоне в ЦБ готовы рассматривать возможность снижения ключевой ставки.

Кроме того, как считают в Центробанке, российская экономика ускорится к концу этого года. Стимулом для роста послужат нацпроекты. По прогнозам ЦБ, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,2-1,7 процента.

В свою очередь, в минэкономразвития ожидают роста на 1,3 процента.