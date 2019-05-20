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В честь годовщины Overwatch станет бесплатной на всех платформах

20.05.2019,  
11:30
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Сайт игры Overwatch Фото: Сайт игры Overwatch
Фото: Сайт игры Overwatch

Компания Blizzard объявила о праздновании третьей годовщины многопользовательского шутера Overwatch.

В честь этого события с 21 мая игра на неделю станет бесплатной на PlayStation 4, Xbox One и ПК. В этот период геймеры смогут получить новые эксклюзивные скины и танцевальные эмоции. Кроме этого, в продаже вновь появятся косметические предметы из коллекций прошлых лет.

Вернутся также и временные тематические режимы - они будут сменять друг друга каждый день.

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По заявлениям самой Blizzard, аудитория проекта составляет более 40 миллионов человек.

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