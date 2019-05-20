В честь годовщины Overwatch станет бесплатной на всех платформах

Компания Blizzard объявила о праздновании третьей годовщины многопользовательского шутера Overwatch.

Let's get this party started! 🎉🎂



The Overwatch Anniversary celebration begins on May 21! pic.twitter.com/pEh1upfdIv — Overwatch (@PlayOverwatch) 18 мая 2019 г.

В честь этого события с 21 мая игра на неделю станет бесплатной на PlayStation 4, Xbox One и ПК. В этот период геймеры смогут получить новые эксклюзивные скины и танцевальные эмоции. Кроме этого, в продаже вновь появятся косметические предметы из коллекций прошлых лет.

Вернутся также и временные тематические режимы - они будут сменять друг друга каждый день.

По заявлениям самой Blizzard, аудитория проекта составляет более 40 миллионов человек.