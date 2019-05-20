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20.05.2019 08:45
Рубрика: В мире

В ходе бунта в тюрьме Таджикистана погибли 32 человека

Текст: Алексей Чуриков

Ночью в воскресенье в расположенной в западной части Таджикистана колонии строгого режима вспыхнул бунт, в результате которого погибли 32 человека. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции страны, из числа погибших 29 были заключенными, а 3 - охранниками тюрьмы. Тюрьма расположена в 15 километрах от Душанбе в городе Вахдат, и в ней содержится около 1500 заключенных.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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"В беспорядках, возникших примерно в 20.30 местного времени, группа заключенных, примерно 30 человек, отбывающих наказание за членство в "Исламском государстве" (террористическая организация запрещена в РФ), вооруженные ножами и другими острыми предметами, захватили в заложники трех тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего освобождения", - отмечается в сообщении министерства юстиции Таджикистана.

В ведомстве отметили, что в процессе переговоров между преступниками возникли стычки, переросшие в столкновение. По словам начальника главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджона Умарова, восемь заключенных были убиты самими бунтовщиками. Руководство исправительного учреждения приняло решительные меры по стабилизации ситуации. На данный момент ситуация в тюрьме взята под контроль, ведется дальнейшее расследование.

Напомним, что в ноябре прошлого года в другой тюрьме, расположенной в городе Худжанде также вспыхнул бунт. Тогда были убиты два сотрудника колонии и 21 заключенный.

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