В ходе бунта в тюрьме Таджикистана погибли 32 человека

Ночью в воскресенье в расположенной в западной части Таджикистана колонии строгого режима вспыхнул бунт, в результате которого погибли 32 человека. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции страны, из числа погибших 29 были заключенными, а 3 - охранниками тюрьмы. Тюрьма расположена в 15 километрах от Душанбе в городе Вахдат, и в ней содержится около 1500 заключенных.

"В беспорядках, возникших примерно в 20.30 местного времени, группа заключенных, примерно 30 человек, отбывающих наказание за членство в "Исламском государстве" (террористическая организация запрещена в РФ), вооруженные ножами и другими острыми предметами, захватили в заложники трех тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего освобождения", - отмечается в сообщении министерства юстиции Таджикистана.

В ведомстве отметили, что в процессе переговоров между преступниками возникли стычки, переросшие в столкновение. По словам начальника главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджона Умарова, восемь заключенных были убиты самими бунтовщиками. Руководство исправительного учреждения приняло решительные меры по стабилизации ситуации. На данный момент ситуация в тюрьме взята под контроль, ведется дальнейшее расследование.

Напомним, что в ноябре прошлого года в другой тюрьме, расположенной в городе Худжанде также вспыхнул бунт. Тогда были убиты два сотрудника колонии и 21 заключенный.