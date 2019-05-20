В Италии туристам выплатят компенсацию за испорченный из-за дождя отдых

На итальянской Эльбе (область Тоскана) запустили привлекательный проект, гарантирующий гостям острова возмещение расходов, потраченных на оплату гостиничных номеров, гостевых домов и хостелов, если во время их отдыха пойдет продолжительный дождь.

Инициатива под названием #ElbaNoRain появилась на свет далеко не на пустом месте. Акция основана на опросе, проведенном порталом Visit Elba, который выявил, что 72 процента итальянцев имеют обыкновение всецело доверять прогнозам погоды и выбирать место для отдыха, консультируясь с метеорологами. Проблема заключается в том, что ввиду расположения острова Эльба, долгосрочные прогнозы зачастую не сбываются.

"В течение последних двух лет, с 2016 по 2018 гг., в период с апреля по май, прогнозы погоды часто сообщали о дожде, но, в действительности погода была отличной и позволяла гостям в полной мере насладиться отдыхом", - утверждает Клаудио Делла Лючия, координатор Управления по туризму острова Эльба.

Для чтобы исправить эту чудовищную несправедливость и не растерять драгоценных туристов, местная администрация ввела следующую формулу: в случае, если непогода продержится больше двух часов в промежуток с 10 утра до 8 вечера, туристам будут полностью возмещены деньги, уплаченные за ночлег. Причем по этой схеме будут компенсированы все без исключения омраченные непогодой дни пребывания.

Эксперимент будет действовать до конца мая. Однако власти не исключают, что продлят акцию вплоть до осени, если заметят увеличение потока гостей в этот тосканский уголок Италии, вошедший некогда в историю благодаря Наполеону.

По данным метрологов, май и июнь не будут слишком баловать Италию солнечными днями, поэтому путешественникам это предложение должно обязательно прийтись по душе.