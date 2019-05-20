В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара

В Китае один человек погиб, 77 получили ранения в результате обрушения крыши бара. ЧП произошло в ночь на понедельник в городском округе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район).

Точная причина обрушения бара, расположенного на третьем этаже здания, пока неизвестна. Под завалами оказалось неустановленное количество людей. Спасателям удалось эвакуировать 65 человек.

Уточняется, что один человек скончался уже в больнице. Госпитализированы еще 12 пострадавших. Остальные отделались легкими ранениями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал CGTN.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.