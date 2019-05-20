Новости

В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара 05:26
В Хабаровске ребенок утонул на пляже 05:11
Депутат Австрии: Санкции против РФ наносят огромный ущерб Европе 04:53
В ДТП с грузовиком в Магаданской области погибли два человека 04:29
Двое польских ученых погибли на Шпицбергене 04:18
В Германии один человек погиб и десятки ранены в ДТП с автобусом 03:53
Reuters: Google приостановила бизнес-контакты с Huawei 03:25
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре 02:24
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО 02:09
СМИ: Рядом с посольством США в Багдаде прогремел взрыв 01:48
В Сирии при атаке боевиков погибли двое военнослужащих САР 01:05
Продюсер Рудковская: Победитель "Евровидения" не должен был выступать 00:49
Клайберн из ЦСКА признан MVP "Финала четырех" Евролиги 00:38
Илья Воробьев: "Кучеров - звезда, поэтому его пытаются вывести из себя" 00:29
Александр Георгиев: "Помогло, что рано повели в счете" 00:23
В жару ограничили движение фур по трассам 00:15
В Петербурге исполнителю роли Рамси Болтона вручили пряники-портреты 19.05.2019
Патриарх Кирилл высказался о проблеме абортов в России 19.05.2019
79-летний Чак Норрис на танке Abrams "взорвал Сеть" 19.05.2019
ВСУ выпустили по окраинам Донецка более 40 мин 19.05.2019
Организаторы "Евровидения" отказались аннулировать результаты конкурса 19.05.2019
В российском жюри "Евровидения" высказались о призыве отменить результаты 19.05.2019
Стала известна программа инаугурации Зеленского 19.05.2019
Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на "Евровидении" 19.05.2019
Швейцария - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 19.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
20.05.2019 05:26
Рубрика: В мире

В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара

В Китае один человек погиб, 77 получили ранения в результате обрушения крыши бара. ЧП произошло в ночь на понедельник в городском округе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район).

В Тамбове ателье обрушилось на посетительниц

Точная причина обрушения бара, расположенного на третьем этаже здания, пока неизвестна. Под завалами оказалось неустановленное количество людей. Спасателям удалось эвакуировать 65 человек.

Уточняется, что один человек скончался уже в больнице. Госпитализированы еще 12 пострадавших. Остальные отделались легкими ранениями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал CGTN.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Reuters: Google приостановила бизнес-контакты с Huawei
Депутат Австрии: Санкции против РФ наносят огромный ущерб Европе
Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2"
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"