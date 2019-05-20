В Москве состоялся Российско-Китайский деловой форум "70 лет: точки сопряжения и роста"

16 мая 2019 года в честь празднования 70-летия установления дипломатических отношений РФ и КНР состоялся форум "Российско-Китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста", в котором приняли участие порядка 90 российских и более 70 китайских компаний, а также представители органов власти России и Китая и было принято решение о создании более 15 совместных проектов.

Открывая пленарное заседание форума, уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов заявил: "Сейчас уровень отношений России и Китая находится на самом высоком уровне за весь период двусторонних отношений. Мы выступаем единым фронтом по многим международным вопросам. Товарооборот между странами растет, мы преодолели психологическую планку в 100 млрд. долларов, но еще лучше, если бы такими же темпами росло и инвестиционное сотрудничество.

Мероприятие проходило в трех локациях, где состоялись различные тематические секции. Это секция "Китайские инвестиции в РФ: взгляд китайского бизнеса на российский рынок", "Инновации: сопряжение Цифрового шелкового пути и Цифровой экономики" и "Российско-Китайская торговля: как удвоить торговый оборот до 2024 года".

В рамках работы секций участникам удалось договориться о совместных действиях и создании новых российско-китайских проектов. Так, реальным эффектом можно назвать факт того, что компания China Harbour Engineering и Правительство Калининградской области на форуме начали диалог по участию китайского застройщика в строительстве глубоководного порта на западном побережье Балтийского моря недалеко от поселка Янтарный. Стоимость проекта оценивается в $500 млн и позволит увеличить количество судов и объем грузов, обеспечить повышенную конкурентоспособность порта по сравнению с иностранными портами - соседями России на Балтике. А российская фармацевтическая компания "Авексима" и Экспортно-Импортный банк Китая начали диалог по реализации проекта фармацевтического кластера в Московской области.

На полях форума также состоялись переговоры руководства Российского Союза Молодежи с заместителем Губернатора Владимирской области о возможности запуска в регионе в 2020 году Российско-Китайского молодёжного бизнес-инкубатора. Совместно с Всекитайской Федерацией Молодежи мы запустили работу двадцати четырех Российско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов, это мощная акселерационная программа, по итогам которой предприниматели создают совместные бизнес-проекты. Их стоимость сегодня оценивается более чем 350 млн $, - отметила Заместитель Председателя Российского Союза Молодежи Татьяна Селиверстова.





