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20.05.2019 12:30
Рубрика: Экономика

В России подешевели дачи

Текст: Екатерина Ясакова
Дачи в регионах России подешевели за год на 8 процентов. Сильнее всего цены снизились в Бурятии, где дачи за год потеряли до 17,7 процента стоимости. Более 16 процентов падения зафиксировано во Владимирской области, более 15 процентов - в Кемеровской. Почти на столько же дачные дома подешевели в республике Коми и Ивановской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самую бюджетную дачу можно приобрести в Ивановской области, где дом обойдется примерно в 427 тысяч рублей. Это в 16 раз меньше, чем в Москве, в 8 раз меньше, чем в Крыму, и в 3 раза - чем в Пермском крае. Недорого дачи стоят также в Кировской области - около 430 тысяч рублей. Также за дачей можно отправиться в Брянскую, Вологодскую области и республику Бурятия, где средний бюджет покупки составит около 475 тысяч рублей.

Средняя цена дачи по стране - более 1,2 миллиона рублей, свидетельствуют данные исследования федерального портала "Мир квартир".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Специалисты также подсчитали, насколько и где цена выросла. За год, с мая прошлого года, дачи подорожали в 23 регионах из 70 исследуемых. Больше всего подскочили в цене дачи в Краснодарском крае - на 8,6 процента. На 8,1 процента увеличилась стоимость в Ленинградской области. В Калининградской области ценники стали выше в среднем на 7,7 процента. Свердловская и Нижегородской области прирастили 7,1 и 6,3 процента соответственно.

На первом месте рейтинга дорогих цен традиционно расположилась Москва и, в частности, новая Москва, на территории которой главным образом и сосредоточена элитная дачная недвижимость. Стоимость одного такого дома здесь составляет примерно 7 миллионов рублей. В Подмосковье покупка дачи обойдется на 2 миллиона рублей дешевле. На третьем месте расположился Санкт-Петербург с ценой 3,5 миллиона рублей. Почти во столько же оцениваются дачи в Крыму и Севастополе.

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