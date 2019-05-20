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В России упали цены на популярные китайские смартфоны

20.05.2019,  
18:04
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Бренды Honor (принадлежит Huawei) и Vivo (вместе с Oppo входит в состав китайской BBK Electronics) объявили о снижении цен на смартфоны и другие гаджеты для российских покупателей.

Так, Honor c 17 по 31 мая предлагает девайсы со скидками до 40 процентов (по заверениям самой компании). Цены снижены на Honor 8x, Honor 9 Lite и 10 Lite (смартфоны продаются на 2000 рублей дешевле обычного), а также браслеты Honor Band 3 и Band 4, наушники Honor Monster 2.

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В свою очередь, бренд Vivo снизил цены в том числе и на близкую к топовой модель V15 - она подешевела c 28990 до 23990 рублей. Падение цен также затронуло модели V11i, Y93 и Y95. Кроме того, сообщалось об удешевлении прошлогоднего флагмана Vivo V11, однако сейчас модели нет в продаже.

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